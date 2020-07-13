加強銷售動能 特斯拉宣布調降Model Y售價6%

特斯拉 (TSLA-US) 於今年 3 月推出新款休旅車 Model Y 後，隨即面臨新冠肺炎疫情的衝擊，為確保 Model Y 銷售動能持續，特斯拉於週一 (13 日) 宣布 Model Y 將調降 3000 美元，以刺激新車銷售。

特斯拉於四月曾公開表示，Model Y 為特斯拉創立以來首次於推出後，首季便能獲利的車款，意指 Model Y 獲利潛力有別於以往的車款。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 也預測 Model Y 的銷售，在最終將會超越同公司目前的最暢銷車款 Model 3，他並預測 Model Y 的銷售台數，將高於特斯拉所有現行款的合計銷量。

然而，今年迄今全球受新冠肺炎疫情影響疫情衝擊，汽車業也不例外，馬斯克本月亦曾發文表示，第二季汽車銷售可能受疫情影響出現出貨下滑的狀況，即使 Model Y 於疫情間雖能展現獲利實力，特斯拉仍擔心銷售動能長期而言恐受疫情持續而逐漸疲弱。

因此，於週一 (13 日) 公布將調降 Model Y 售價，從 52,990 調降至 49,990，降幅達 6%，以維持新車款的銷售動能，暨 5 月 Model 3、Model X 與 Model S 後再次宣布調降價格。

