沒了中國遊客 日本企業利用「直播帶貨」拚外銷

受疫情影響，中國大陸前往日本的觀光客數量銳減，為了順利向中國消費者售出產品，許多日本企業選擇當地流行的「直播帶貨」方式，來將產品銷往中國。

直播帶貨的方式類似電視購物，不過由於網路發達，已經不需要借助電視轉播，網紅或者搭配一兩位人氣明星，就可以採直播方式實時播出，讓觀眾搶優惠下單，這種銷售方式在中國變得愈來愈流行。

據《日經亞洲評論》報導，上海 Subaojiang Network Technology 於 5 月份啟動一項試驗計畫，利用住在日本的中國女性提供直播服務，選定時間到日本人氣商店大肆採購，然後透過受中國民眾歡迎的應用程式進行直播，讓中國觀眾可以點擊連結，購買化妝品和日用品等熱銷商品。

這家公司幾乎每天都提供直播，並於東京的合作夥伴 Cross C 建立跨境電子商務。

根據日本經濟產業省估計，日本企業在 2020 年透過跨境電子商務，預計向中國出售價值 2 兆日圓 (約 186 億美元) 商品。

相較之下，受疫情造成的旅遊限制之下，今年 5 月前往日本的中國遊客降至 30 人，日貨銷往中國的管道受阻。

直播帶貨的方式大約兩年前開始在中國流行，如今受疫情影響，根基更為牢固。

電子商務運營商​​Inagora 副總裁 Shigetoshi Tsuda，現在每週五都透過通訊軟體，與中國當地的直播主合作，以鼓勵觀眾點擊網站產消費。

Tsuda 認為，由於他本人會親自在直播上現身，有助於增加產品的真實性，對於嚴重依賴遊客消費的日本零售商來說，直播確實是一個可行的銷售方向。