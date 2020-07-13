【袁志峰專欄】滿布負面消息 港股繼續調整

7 月 13 日推介 - 建業新生活 (9983, 上日收市 $9.28)

1) 上日中港股市況總結

恆指上週五低開 278 㸃後隨即反彈，跌幅最多曾收窄至 72 㸃，然後受 A 股弱勢影響輾轉回落，最多跌 640 㸃，收市跌 483 㸃或 1.8%，報 25727 㸃。成交額減少至 1946 億元，7 月以來日均成交額 2040 億元，較 6 月高 63%。港股通南向淨流入減少至 28 億元，而 7 月以來日均淨流入 58 億元。資金泛濫令新股市場更瘋狂。思摩爾 (6969) 和歐康維視生物 (1477) 首日收市價較招股價升 150% 和 152%。

藍籌股 6 升 43 跌 1 持平，吉利汽車 (175) 及中國生物制藥 (1177) 是表現最佳藍籌股，分別上升 3.9% 和 2.0%，中國人壽 (2628) 則最差，跌 6.7%。大型科技股普遍回軟，騰訊 (700)、阿裡巴巴(9988) 及美團 (3690) 分別跌 2.9%、2.4% 和 0.8%，而小米 (1810) 漲 0.2%。7 月以來，這四間科技龍頭股的股價已分別急升 10%、22%、21% 和 31%。

板塊方面，物管和半導體股跑贏大市。中資券商、內險、手機及體育用品股捱沽。中海物業 (2669)、永升生活(1995)、新悅城服務(1755) 及建業新生活 (9983) 漲 7%-8%。受社保減持的中國人保 (1339) 跌 8%。中信証券 (6030) 和中金公司 (3908) 均跌 4%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 回落 5%-6%。

恆指夜期收報 25760 點，升 65 點，高水 33 點。ADR 港股比例指數報 25786 點，較香港收市高 58 點。

上証指數連升 8 天後調整，收報 3383 點，跌 2.0%。滬深兩市成交額超 1.6 萬億元人民幣，連續 7 天突破萬億。 北向資金淨賣出 44 億元人民幣，是 7 月以來首次淨賣出，反映外資對 A 股轉趨謹慎。

2) 上日美股市況總結

上週五美股三大指數先跌後回升，當中道指漲 369 㸃或 1.4%，標指升 1.1%，納指升 0.7% 報 10617 點，再創歷史新高。今年以來，納指上升 18.3%。

3) 股市前景

美國新冠肺炎疫情惡化，單日新增確診人數逾 6 萬，每日死亡人數在連續幾個月下降後於上周再次攀升，特朗普總統首次在公開場合佩戴口罩也間接承認疫情的嚴重性，投資者要警惕美國經濟及美股可能轉差的可能性。為分散視線，川普今周內可能會簽署《香港自治法案》，法案容許美國對被指損害香港自治地位的官員，以及與其有重要交易的銀行實施制裁，這將會對港股構成短暫的心理影響。周末期間香港疫情大爆發，嚴重程度較三月更甚，估計本地銀行、地產和零售股再次被拋售，影響恆指表現。

金管局上周持續承接美元沽盤，合共向市場注入 487 億元，香港銀行體結餘今日將增加至 1803 億元，規模創兩年半新高。資金泛濫下恆指 7 月行情仍然看漲，若有技術調整，支持位在 25200 㸃。

4) 板塊及個股分析

銀保監會新聞發言人表示，銀保監會將督促銀行保持利潤合理增長，做實利潤、用好利潤。 一) 要更大力度讓利實體經濟，推動金融系統全年讓利實體經濟 1.5 萬億元。 二) 要及時填補撥備缺口，全面覆蓋風險損失。 三) 要切實補充資本，適當降低分紅，不增加獎金，把有限的利潤更多用於資本補充，提高風險抵禦能力。這個聲明表示中資銀行股今年盈利會受壓，派息比率會降低，筆者預期內銀股價短期受壓。

5) 宏觀經濟訊息

中國 6 月 M2 同比增長 11.1%，連續 3 個月增速持平，預期增 11.2%；新增人民幣貸款 1.81 萬億元，預期 1.76 萬億元，前值 1.48 萬億元。6 月社會融資規模增量為 3.43 萬億元，預期 2.8 萬億元，前值 3.19 萬億元。(Wind)

中國汽車工業協會公佈，中國 6 月汽車銷售 230 萬輛，按月升 4.8%，按年升 11.6%，刷新歷來 6 月的新高。今年首 6 個月累計，汽車銷量為 1025.7 萬輛，按年跌 16.9%。至於上半年乘用車銷售為 787.3 萬輛，按年下降 22.4%。(信報)

美國 6 月生產商價格指數 (PPI) 按月跌 0.2%，遠不及預期漲 0.4%，按年則降 0.8%，反映通脹壓力不大，聯儲局可繼續維持寬鬆貨幣政策。(信報)

6) 個股訊息

金蝶國際 (268) 發盈警，料截至今年 6 月底止半年錄得虧損 2 億至 3 億元人民幣，去年同期純利 1.1 億元人民幣。公司指出，由於進行業務模式調整，主要發展和推廣訂閱式雲產品，預期截至 6 月底，總收入為 13.37-14.11 億元人民幣，按年跌 5%-10%，雲業務收入為 7.7-8.25 億元人民幣，按年升 40%-50%。(信報)

招商局港口 (144) 公佈，預期截至今年 6 月 30 日止六個月期間的盈利將按年下跌多於 70％。主因年度將不會產生去年同期收回位於中國深圳前海的若干地塊產生的拆遷補償稅前收益 48.2 億元。(阿思達克)

舜宇光學 (2382) 公佈 6 月出貨量數據，手機鏡頭出貨量按年上升 16.5% 至 1.18 億件，按月增長 20.8%，主要因為受海外疫情的影響減少，首 6 個月已完成全年銷售目標的 44%。(信報)

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