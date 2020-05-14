比亞迪口罩認證遭美否決 10億美元訂單恐告吹

《華爾街日報》報導，美國職業安全與健康管理局 (NIOSH) 已否決比亞迪的 N95 口罩認證，可能導致加州政府向比亞迪訂購的價值 10 億美元口罩訂單告吹，這利空消息導致比亞迪股價午盤下挫 2.1%，暫收 44.75 港元。

資料來源: 新浪財經, 比亞迪日線走勢

根據 NIOSH 的聲明顯示，做出該決定的具體因素屬保密資訊，但該機構本月初已先通知比亞迪，對於在巡視中國工廠的現場評估結論是「不可接受」。

比亞迪北美分高級通訊總監 Frank Girardot 表示，初步申請進口遭到否決是文書問題，他表示該公司會重新提出申請。

外界指出，NIOSH 不發中國口罩認證的理由當中，恐與川普近期強調「去中國化」有關，川普表示減少 MIC 的產品比重，要增加購買本土製造的產品，提高美國就業機會。

同時上週川普在出訪美國口罩製造工廠時更指稱，美國工廠不會生產那些不能用的口罩，就像從某些國家 (暗指中國) 出口的口罩。

比亞迪未能在 4 月 30 日前拿到聯邦的口罩認證，但加州緊急事務辦公室則臨時通過一項合約修訂案，給比亞迪一個月的認證時間。比亞迪是中國電動車製造商，但有見全球口罩需求強烈，因此改裝廠房成為口罩製造廠，日產量已逾 2000 萬片，成全球最大的口罩製造商。