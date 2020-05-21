王傳福卸任比亞迪汽車董事長 比亞迪股價下挫逾2%

周四 (21 日) 外媒報導指出比亞迪創辦人王傳福卸下比亞迪汽車的法定代表人及董事長職位，並由何志奇接任，何志奇同時擔任比亞迪汽車總經理，在此之前王傳福已卸任比亞迪集團逾 10 家子公司法定代表人及董事長職位。卸任消息傳出後比亞迪今日在香港股價下挫 2.6%，暫報 44.4 港元。

資料來源: 新浪財經, 比亞迪股價日線走勢

王傳福在近期一一卸下比亞迪集團子公司董事長職位，似乎有意淡化比亞迪的「官方」色彩，並退居幕後，恐因王傳福具有深圳市人大代表及人大常委等敏感身份。

即便比亞迪的股東結構看似不屬於國營事業，但王傳福在中國政治圈仍具有一定的位地，在美中緊張關係增溫之際，若比亞迪未來想在美國市場大展拳腳，王傳福的政治身份勢必會有阻礙。

近期比亞迪出口 N95 口罩至美國就遭否決，10 億美元訂單泡湯。雖然比亞迪表示將再重提申請，且強調 10 億訂單只是延後尚未取消，但美中之間的戰火已讓中國企業倍感壓力。

目前帶有「官方」色彩的中資企業已陸續開始交棒，華為任正非就是最明顯的例子。此外，無官方色彩的民間企業則是大量招聘外藉人士，如 TikTok。現階段美國的「去中國化」似乎也在中資企業內發酵。

比亞迪汽車成立於 1997 年，註冊資本約人民幣 13.5 億元，營運範圍包括建築工程用機械製造、汽車零組件及配件製造、城市軌道交通設備製造維修、電工器材製造、電池製造、新能源汽車整車銷售、新能源汽車零組件銷售等。