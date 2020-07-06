SIA：全球半導體銷售額今年預計成長3.3%

儘管今年全球受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情打擊，但並未傷害半導體業的銷售成長。據世界半導體貿易組織統計 (WSTS) 數據，2020 年全球半導體銷售額預計成長 3.3%，由去年的 4123 億美元增至 4260 億美元。

美國半導體協會 (SIA) 引用此一數據表示，2020 年 5 月全球半導體銷售額為 350 億美元，比去年的 330 億美元增加 5.8%，也較 4 月份的 344 億美元上升 1.5%。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示，5 月份的全球半導體銷售，很大程度抵抗了疫情對整體經濟的衝擊，但未來幾個月，銷售數字仍存在很大的不確定性。

他指出，最新的行業預測表明，2020 年的年成長率將維持適中，並在 2021 年見到更大幅度的銷售成長。

從地區來看，中國 (5.8％)、日本 (2.8％) 和美洲 (1.9％) 的月銷售量增長，亞太地區 / 所有其他國家 (-1.7％) 和歐洲 (- -6.5％) 下滑。

與去年同期相比，在美洲 (25.5％) 的銷售額顯著增長，而在中國 (4.9％)、亞太地區 / 所有其他地區 (2.5％) 和日本 (1.5％) 的銷售額則略有上升，但在歐洲則有所下降 (-12.9％)。

展望未來，WSTS 預計美洲 (12.8％) 和亞太地區 (2.6％) 出現年增，歐洲 (-4.1％) 和日本 (-4.4％) 的銷售額將下降。2021 年全球半導體市場預計將實現 6.2% 的成長幅度。