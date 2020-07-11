〈紐約匯市〉疫苗報喜訊 美元小幅走軟 日圓觸及兩週高點

美國藥廠吉利德 (Gilead) 捎來疫苗的樂觀消息，減輕市場對美國疫情的擔憂，避險情緒緩解，美元週五 (10 日) 小幅下滑。然而全球各地的新冠肺炎 (COVID-19) 病例持續增加，支撐日圓成為匯市避風港。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週四 (9 日) 下跌 0.05%，報 96.623。美元兌避險日圓日內漲幅近 0.5%，一度觸及兩週來高點 1 美元兌換 106.72 日圓。

週五美國單日新增確診數報 6 萬 5551 人，10 天內 6 度改寫單日新增確診紀錄，疫情多數遍布在美國西南部，尤其亞利桑那州、加州、佛州和德州最為嚴重。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，美國累計超過 310 萬人感染新冠肺炎，死亡數突破 13 萬人。

除了美國以外，全球各地也陸續出現疫情，東京、香港和墨爾本等早已出現病毒傳播的亞太城市，又再度看到令人震驚的新疫情高峰，進一步打壓投資人情緒。

美元兌避險日圓週五也跌至兩週低點，下跌 0.26%，至 106.92 日圓。MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 說，「疫情危機期間，日圓一直在非常狹窄的交易區間內，如今日圓肯定會回到該區間範圍底部。」

Monex 分析師在報告中表示：「期權市場預計，下半年美元兌日圓匯率將基本持平，這與金融危機期間的示警類似。」

美元兌日圓日線圖。(來源: investing.com)

美國藥廠吉利德 (GILD-US) 週五表示，其抗疫藥物瑞德西韋 (remdesivir) 能夠降低死亡風險，改善 COVID-19 重症者的病情，消息一出，振奮美股，並拖累美元走低。

根據該公司的聲明，瑞德西韋「與標準療程相比，能夠改善臨床康復情況，並降低 62% 的死亡風險。」

華盛頓 Tempus Inc. 副總裁 John Doyle 表示，美元與市場風險性息息相關，而目前這樣的風險仍在。但他補充說：「我認為疫苗的喜訊正在抵消人們對激增病例的擔憂。」

在 5 月美國生產者價格 (PPI) 反彈 0.4% 之後，6 月美國 PPI 意外月減 0.2%，原因是 COVID-19 大期間需求疲軟所致。

歐元兌美元上漲 0.17% ，至 1.1299 美元，反映出市場風險偏好的增強，而英鎊上漲 0.15% ，至 1.2624 美元。

歐元和英鎊在早盤時段下跌後，又回穩於基本持平。

週五人民幣兌美元匯率下跌約 0.1%，至 1 美元兌換 7 人民幣，週四曾觸及 4 個月高位 6.9808。中國官方媒體近日點燃起 A 股牛市情緒，激勵股價反彈，人民幣氣勢如虹，本週人民幣上漲近 1%。

East Capital 駐香港投顧 Dmitriy Vlasov 表示，較高的中國公債殖利率也吸引外資流入。

「利差也推動人民幣升值，因此我們在固定收益市場有大量資金流入。」

截至週六 (11 日) 台灣時間 4:30 價格：

美元指數來到 96.623。-0.05%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1299 美元。+0.17%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2624 美元。+0.15%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6947 美元。-0.23%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3595 加幣。+0.10%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.92 日圓。-0.26%