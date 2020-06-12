日本拼紓困 近32兆日圓補正預算案正式通過

金額逼近 32 兆日圓的日本 2020 年度第 2 次補正預算案，週五 (12 日) 在執政黨的自民黨及公明黨，還有在野黨的立憲民主黨等多數贊成下，在參議院正式通過成立。

日本 2020 年度第 2 次補正預算案，內容充滿各種針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而增編的預算。

日本的今年度預算，還有第 1、第 2 次補正預算在加總後，歲出共超過了 160 兆日圓。

日本 2020 年度的第 2 次補正預算案，來自一般會計的歲出金額高達 31 兆 9114 億日圓，創下日本補正預算案的歷史新高。該預算案的所有財源，也都來自於追加的國債發行。

日本 2020 年度的最初預算 (年度預算) 編列了 102 兆 6580 億日圓，第 1 次補正預算編列了 25 兆 6914 億日圓。

第 2 次補正預算案，重點放在因日本政府宣布進入緊急狀態而受影響的企業援助。像是僱用調整補助金的日額上限調升到 1.5 萬日圓，還是最高 600 萬日圓的租金支援等，都是企業援助的重點項目。

為了可能發生的疫情擴大作準備，尚未決定款項用途的預備費，也擴大編列至 10 兆日圓。也由於在野黨對此表達不滿，日本財長麻生太郎日前也在參、眾兩院的財政演說中，對其中的 5 兆日圓用途提出說明。有約 1 兆日圓將用於僱用及生活支援，另外在中小企業的營運支援以及醫療體制的強化方面，也各提供約 2 兆日圓。