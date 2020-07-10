Netflix財報怎麼看？小摩：新增訂閱戶成長緊扣股價走勢

分析師持續提高對 Netflix (NFLX-US) 第二季訂閱人數的成長預期，Netflix 週四收漲近 1%，創 52 週新高紀錄。

Netflix 下週 (7/16) 將公布第二季 (6 月止) 的財報。

儘管投資者將密切關注該公司的標準財務指標 (如銷售和獲利等老派指標)，但分析師認為，Netflix 股價的關鍵驅動力可能在於訂閱戶的成長趨勢。

Covid-19 為串流影視領域帶來大利多，整體而言 Netflix 是最直接受惠者，新增成長將趨於黏性，簡單說，多頭單純認為，就算大眾有越來越多的戶外選擇，Netflix 用戶也不會取消訂閱。

疫情爆發前 Netflix 僅估計新增 700 萬個用戶，疫情爆發後，成績直接翻倍，第一季新增 1577 萬個用戶。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 週四上修 Netflix 第二季淨新增用戶預期，自 740 萬個用戶提高到 850 萬個，較 Netflix 自家預期新增 750 萬個用戶的成績再多 100 萬戶。

Anmuth 表示，Netflix 對同步串流的限制迫使無付費用戶創建自己的帳戶，那麼他剛上修的新增用戶預期可能還太低了。 他的預期部份是依據對 Apptopia 追蹤 app 下載次數的數據分析。他認為，投資者預期 Netflix 第二季淨新增用戶約 900 萬人。

Anmuth 表示，「亞太市場的上升空間尤其活躍，每日活躍用戶和下載次數的成長一直很強勁。」

他也預期 Netflix 本季將發布第三季新增用戶 500 萬人的預測，但他說這數據略低於市場共識（新增 550 個用戶）。

Netflix 週四上漲 0.99% 至 507.76 美元，優於大盤且刷新 52 週高點紀錄，其市值約末 2200 億美元，已超過 Comcast (CMCSA-US)、迪士尼 (DIS-US) 和 AT&T (T-US)。