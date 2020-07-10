抵制行動根本無損股價！廣告商群起杯葛至今臉書股價仍上漲

雖然這一個月來超過 1000 家廣告商加入抵制臉書 (FB-US) 的行動，但領導該運動的兩個民權組織承認，這對臉書的財務業績不會造成重大影響。

美國有色人種協進會（NAACP）、媒體改革團體 Free Press 等六大非營利組織在 6 月 17 日發起「停止從仇恨中謀利」（Stop Hate for Profit）運動，大型廣告商如聯合利華 (UL-US)、星巴克 (SBUX-US) 和可口可樂 (KO-US) 均加入響應。

然而，改變色彩 (Color of Change) 組織和反誹謗聯盟 (Anti-Defamation League) 的領導人本週受訪時表示，臉書平台上的廣告客戶大多是小企業，與臉書的收益基本無關。

投資者大致上根本不管這波抵制行動。自該行動發起以來，臉書股價迄今約莫上漲 4%。華爾街分析師預期臉書今年將創造 210 億美元的獲利。

ADL 執行長 Jonathan Greenblatt 表示，「我們的行動根本對臉書損益表無絲毫影響，這是一家 700 億美元的大企業。我們推出這行動是，想法是讓廣告商暫停 30 天，而不是長期撤離。但最初開始行動時，根本沒任何一家企業相挺，現在我們有 1000 個組織參與其中，其中包括具標誌性的全球品牌。」

改變色彩組織的總裁 Rashad Robinson 的重點不在這場抵制行動對臉書獲利的衝擊，他認為這場行動的目標是喚醒大眾對仇恨言論和壓制選民之類的民權問題意識。

Robinson 表示，「我不會向臉書股東喊話，要他們拋售持股，重要的是找方法來運用他們少數派的影響力。就像廣告商自問『我還是要把我的企業品牌緊貼在白人民族主義者內容旁嗎？』一樣，那些投資臉書並因此賺錢的人要問問自己一件事『我想從這類事情中賺錢嗎？』」

臉書發言人以聲明回應此波抵制行動，「他們希望臉書擺脫仇恨言論，我們也希望如此，這是為何我們必須努力做到這點如此重要的原因，我們已經禁止超過 250 個的白人至上主義組織，並定期發布有關內容審核工作的定期報告來檢視自己的責任。」

Robinson 表示，改變色彩組織就民權議題已與臉書合作 5 年之久，事實證明很難透過股價來影響變革，

改變色彩組織也是 2019 年努力將祖克柏拉下董事長席位的力量之一，該組織參與了股東大會並發表談話，但祖克柏對臉書有多數掌控權，這使變革相當困難。

臉書股價今年迄今上漲了 20%，而同期 S&P 500 指數下降約 2%。