索尼砸2.5億美元投資Epic Games 看好電競、電影、音樂

索尼 (6758-JP) 在週四 (9 日) 時宣布，將向美國的遊戲廠商 Epic Games 投資 2.5 億美元，該公司以「要塞英雄」(Fortnite) 、「戰爭機器」(Gears of War) 等遊戲，還有遊戲引擎「虛幻引擎」(Unreal Engine) 聞名業界。

消息傳出後，索尼股價在週五 (10 日) 上午 10 點過後出現上揚。暫報每股 7893 日圓，較上個交易日上揚 2.87% 或 220 日圓。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

索尼與 Epic Games 不僅在遊戲業務方面有合夥關係，另外也將擴大到電影等其他娛樂事業方面。目前 Epic Games 的公司估值超過 150 億美元，索尼表示出資比例約為 1.4%。

總部設在美國東岸北卡羅萊納州的 Epic Games，是一家迅速成長的遊戲公司。目前註冊遊玩該公司線上遊戲「要塞英雄」的玩家，在全球超過 3.5 億人。而該遊戲在近來也經常成為電競比賽的指定遊戲。

此外，由 Epic Games 所開發的遊戲引擎「虛幻引擎」，也為全球玩家在許多主要的遊戲體驗提供動力。

一直以來，Epic Games 就不斷的供應遊戲軟體給索尼的 PlayStation 遊戲平台。而索尼這回的投資，也會將雙方的合作範圍擴展到電影及音樂方面。

過去在 2012 年的時候，Epic Games 就曾經因為中國騰訊向該公司投資 3.3 億美元而廣為人知。

索尼公司執行長吉田健一郎在週四 (9 日) 的新聞稿中表示，Epic 在遊戲引擎「虛幻引擎」的研發及創新，也讓該公司在圖像等方面的強大科技居業界翹楚。

分析公司 Ampere Analysis 遊戲研究總監 Piers Harding-Rolls 則是向《CNBC》表示，他認為索尼的這項投資，使得在戰略上更加廣泛。還有 Epic Games 在不同娛樂市場的製作活動越來越活躍，而透過「要塞英雄」也讓內容匯流成為可能。

索尼 PS5 與微軟 Xbox Series X 即將在年底推出，這項消息的公布，也應該是希望屆時有更多的玩家買單。