比亞迪半導體引進小米、聯想等30家戰略投資人

週一 (15 日) 晚間，比亞迪宣布其子公司比亞迪半導體將以增資方式引入多位戰略投資人，當中包含小米、聯想、碧桂園等旗下子公司，總數高達 30 家企業，計劃增資金額達人民幣 8 億元。

增資後這 30 家戰略投資人合計將取得比亞迪半導體增資後的 7.84% 股權，至於比亞迪則仍持有比亞迪半導體 72.3% 的股權。而在引進這 30 家戰略投資人之前，比亞迪半導體估值約人民幣 75 億元。

比亞迪同時表示，未來計劃再引進韓國 SK 集團、小米集團、招銀國際、聯想集團等戰略投資人。

引進這些戰略投資人的目的在於進行技術及業務交流，充分利用戰略投資人掌握的產業資源，加強比亞迪半導體業務拓展。同時，比亞迪半導體在增資後亦有利於擴充其資本實力，進行產能擴充，並加強人才投入和產品研發能力。

比亞迪還指出，後續將加速推動比亞迪半導體分割上市的作業，並著手培育更多具有市場競爭力的子公司，不斷提升公司整體價值。

比亞迪半導體是中國最大車規級 IGBT(絕緣閘極雙極性電晶體) 製造商，而 IGBT 是工業控制及自動化領域的關鍵零組件，廣泛應用於工業、4C（通信、電腦、消費電子、汽車電子）、航空航太、國防軍工等傳統產業領域，及軌道交通、新能源、智慧電網、新能源汽車等戰略性新興產業。

此外，比亞迪還表示，公司新產品刀片電池及 DM4.0 技術，將為公司在因應政府補貼方面提供更多保障，減少政府補貼退場的影響。比亞迪稱，除了全新車型「漢」將首度搭載刀片電池產品之外，刀片電池也將會陸續搭載在公司後續車型上。

