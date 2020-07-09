三星副總裁：公司肯定可以向英國提供新的獨立5G網路

三星執行副總裁 Woojune Kim 在週四 (9 日) 表示，該公司正在與歐洲運營商進行積極的商談，來為該地區提供網路設備，並將資源投資於 4G、5G 和 6G 領域當中，而非傳統的技術領域。

Kim 對英國議員委員會表示：「三星進入英國或歐洲市場所面臨的，通常是對單一 RAN 技術的要求，或者說更像是 2G、3G 技術，也就是傳統技術。」當被問及三星能否能在英國提供新的 5G 網路時，Kim 回答表示：「是的，我們肯定可以。」

三星在週二 (7 日) 時宣布推出新的 5G RAN 設備產品，該公司表示，這些產品支持開源技術的產品，而且也是虛擬化的產品，意味著可以與其他供應商的設備一同使用。該公也指出，三星的 5G RAN 解決方案具有可擴展性和可管理性，能夠為希望快速擴展網路容量和功能的運營商提供支持。

GSMA Intelligence 主管 Peter Jarich 表示：「如今，行動通訊運營商比以往任何時候都認識到，5G 網路要能成功，就需要靈活、可擴展且具有成本效益的網路架構。三星推出的 RAN 虛擬化將成為滿足這些需求的重要工具。」

三星的戰略、營銷和業務發展副總裁 Alok Shah 則表示，三星最新的產品發布突顯了該公司在全球無線市場上的持續進步。在過去幾個月裡，三星達成了多筆新的無線網路供應協議，簽約廠商包括美國的 US Cellular、加拿大的 Videotron 和 Telus、日本的 KDDI 和紐西蘭的 Spark。

目前三星是美國第三大 5G 設備供應商，該公司客戶包括 AT&T 和 Verizon 等。三星電子同時也是全球第四大 5G 設備製造商。數據顯示，在今年第一季，三星電子在 5G 設備市場中占比為 13.2%。華為則排第一，市占率達 35.7%，愛立信排名第二，市占率為 24.6%，諾基亞則排名第三，市占率為 15.8%。