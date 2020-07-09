諾基亞痛失訂單 傳Verizon可能將授予三星5G RAN合約

Rosenblatt 分析師 Ryan Koontz 透露，美國電信商 Verizon (VZ-US) 可能將授予三星一份為期 5 至 7 年的 5G RAN(無線接取網路) 合約，每年價值超過 10 億美元。諾基亞可能將因此錯失 Verizon 的大單，消息釋出後，諾基亞股價重挫。

Koontz 指出，從 Verizon 的供應商占比來看，瑞典電信設備商愛立信 (Ericsson) 將保持在約 50%，而三星則「超越諾基亞」，獲得了多年以來最大的新電信供應商合約之一。

Koontz 表示：「諾基亞可能會失去的 10 億美元重大商機，並且這類合約每 7 到 10 年才會出現一次。」如果 Verizon 確實將諾基亞換成三星，對於諾基亞來說無疑是另一個打擊，諾基亞在過去幾個月經歷了艱難的困境。

Verizon 曾表示，將在部分 5G 業務中使用三星。在 2019 年的世界行動通訊大會上，Verizon 表示自己是第一家將三星 5G New Radio(新無線電節點) 用於 mmWave 頻譜的公司。

先前，小摩也曾指出：「我們相信有實質風險，未來 Verizon 將減少將諾基亞作為主要 RAN 供應商的依賴」。

南韓分析師也曾指出：「Verizon 針對各家 5G RAN 供應商進行測試，三星表現是優於諾基亞的」。

根據市場研究公司 Dell’Oro 的數據顯示，三星電子是目前全球第 4 大 5G 設備製造商。在今年第一季，三星電子在 5G 設備市場中的市占率為 13.2%。華為仍排第一，市占率達 35.7%，愛立信位居第二，市占率為 24.6%，諾基亞則排第三，市占率為 15.8%。