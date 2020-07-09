〈陸股盤後〉創業板再飆4% 衝破2700點大關

受到那斯達克再創新高的激勵，帶動週四 (9 日) 生技及科技類股合計市值佔指數近六成的創業板指開高走揚，而上證則是在早盤受到金融類股下滑的拖累下，走勢較為波動，甚至一度翻黑，不過在創業板指大漲近 4% 的拉抬下，上證午盤後回穩。

即便權值股漲勢較落後，但 A 股市場高人氣不墜，滬深兩市週四 (9 日) 成交金額達人民幣 1.72 兆元，日增 16%，已連續 4 日保持在人民幣 1.5 兆元之上，也連六日成交量保持在兆元水準之上。

盤面上，半導體、貴金屬、造船、百貨、安控、生技醫療漲幅較大；銀行、機場、高速公路、證券、電信則表現低迷。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 1.39%，收報 3450.59 點；深證成指上漲 2.6%，收報 13754.74 點；創業板指大漲 3.98%，收報 2757.65 點。

北向資金進出方面，週四 (9 日) 北向資金共買超人民幣 79.51 億元，已連續第六個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 33.28 億元，深股通買超人民幣 46.23 億元。

產業消息

金價一舉攻上每盎司 1800 美元重要關卡，最高一度來到每盎司 1817.80 美元，創下近 9 年新高，利多帶動赤峰黃金、園城黃金、紫金礦業等數檔黃金概念股出現漲停。

中證監昨夜公布場外配資平台資訊，將 258 家非法從事場外配資的平台及其營運機構曝光，相關單位正在配合執法機關針對這些非法業者進行調查。利空消息導致大型證券類股下挫，招商證券大跌 4.2%、中國銀河大跌 3.6%、申萬宏源下挫 2.7%、海通證券下跌 2.6%。

法人觀點

粵開證券表示，無論從中國經濟面、政策面還是市場情緒來看，A 股已在牛市之中。但短線上在指數急漲之下，不排除會面臨一定的修正，但並不意味著行情結束。對於今年後市看法，上證有機會來到 3600 點至 3700 點間。

粵開證券建議在資金配置上，中字輩的國營企業改革及基建等周期類股有落後補漲的機會，等到估值合理後，再將資金配置到成長型類股群，如新能源、半導體、消費電子及可選消費。

西南證券指出，目前形成 A 股牛市的三大條件，一是流動性保持寬鬆，市場資金充裕；二是公司業績回溫，並在未來持續改善；三是具有標誌性事件做為催化劑，如大型券商合併、銀行取得證券執照等。

但也要提醒投資人在資金行情之下，一向風向改變，指數很容易急跌，特別是漲幅高的中小型個股或是指數，因此要留意推升 A 股牛市的三要素是否出現轉變，或美中關係的新發展。