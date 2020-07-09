TikTok發布最新透明度報告 共刪除4900萬個影片

短影片社群 App 抖音 (TikTok) 於週四 (9 日) 發布了最新的透明度報告，指出在去年下半年，依照各國政府提出的要求，已刪除了 4900 萬個有疑慮的影片內容，但 TikTok 指出，被刪除的影片僅佔了總影片數的 1% 以下。

根據報告顯示，在 TikTok 被刪除的影片中，有高達三分之一來自於印度，共 1650 萬個，其次為美國的 460 萬個。此外，巴基斯坦、英國及俄羅斯被刪除的影片，各達 370 萬、200 萬及 130 萬個。

在 2019 年下半年，TikTok 收到了 500 件來自各國政府及執法機關所提出的影片刪除要求，較 2019 年上半年的 298 件增加了 67%。

印度是 TikTok 的最大市場，擁有最多的用戶人數，而來自印度政府刪除影片的要求也最多，共 302 件，其次為美國的 100 件。

由於受到美國政府的質疑，且基於安全考量，TikTok 母公司字節跳動於去年 12 月首次發布透明度報告。除了 TikTok 之外，包括蘋果 (AAPL-US)、Google(GOOGL-US) 及臉書 (FB-US) 等，皆會在年中或年末發表透明度報告，揭露各國政府或執法機關要求調閱特定使用者個人資料的次數、以及要求刪除平台上所發布內容的次數。

TikTok 目前在國際市場的營運面臨各種挑戰，受到中印緊張關係惡化的影響，印度政府已在上個月宣布禁用 TikTok 及微信等 59 個 APP。此外，美國總統川普亦在本週表示，為了報復中國，將考慮在美國禁用 TikTok，且據傳澳洲政府亦可能跟進禁用 TikTok。

TikTok 為抖音的國際版本，在港版國安法推出後，為了淡化中國色彩，TikTok 傳出將退出香港市場。