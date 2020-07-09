英國兩大電信商警告：完全排除華為需至少五年 且將耗資數十億美元

英國兩大電信營運商週四 (9 日) 表示，若政府要求將華為設備移出 5G 核心網路，至少需要花費五年時間才可能達成，否決了政府試圖在三年內完全脫離華為的計畫。

Vodafone 英國網路負責人 Andrea Dona 表示，在最快情況下，Vodafone 至少需花費五年時間，才能將境內所有華為基地台和天線撤除，此外，該項工程恐需耗資數十億美元。

英國電信 (BT) 科技和資訊長 Howard Watson 則認為將封鎖街道和工程師派遣可能衍生的限制計算在內後，理想情況下，需耗費七年時間才能完成這項作業。

Watson 說道：「從邏輯來看，要在三年內完全捨棄華為設備是不可能的，這意味著全國 4G、2G 以及 5G 的所有用戶都將面臨信號中斷風險。」

Watson 表示，該公司在撤換華為設備過程中，恐需花費一億至數十億不等金額。

(圖：ADP)

在華為議題上，英國首相強生要求官員制定相關計畫，即 2023 年前禁止中國企業參與英國 5G 網路建設。此前，英國電信因 4G 核心網路採用華為設備，遭到英國國會議員施壓，Watson 對此表示，目前，該公司正在嘗試將華為天線換為 Nokia 和愛立信 (Ericsson)。

英國電信內部主管透露，華為在該公司的 4G 核心網路建置比重約達三分之二，剩餘則為諾基亞。Vodafone 則有三分之一是華為，其餘為愛立信，Watson 也證實，目前華為在其 5G 建置上佔有多數比重。