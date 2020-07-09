瞄準TikTok、微信 美國國安顧問：川普將對中國採取重大措施

美中緊張情勢持續升溫，美國國家安全顧問 Robert O'Brien 在週三 (8 日) 表示，川普總統正在考慮是否將禁止中國的 TikTok 和微信等社交媒體平台，並將對中國採取重大措施。

O'Brien 向媒體表示，總統川普正在密切關注 TikTok 和微信，以及來自中國的其他一些應用程式，這些程式可能被用來獲取數據，將美國人民的隱私資料帶回北京，並用這些數據進行惡意攻擊目的。「川普政府正在準備對中國採取重大舉措」O'Brien 說道。

報導中指出，川普和美國官員對中國的行為感到憤怒，像是中國沒有在最一開始就提供有關新冠肺炎 (COVID-19) 的訊息，使其他國家無法為即將到來的死亡和經濟衰退做好準備。另一方面，針對中國發布的港板國安法，川普政府也正在尋求懲罰中國的方式。

「這是十年來的頭條大事之一」。O'Brien 表示：「香港基本上被中華人民共和國所吞併，中國共產黨將自己的意志強加給自由民主的人民身上。」

美國國務卿 Mike Pompeo 在日前也表示，正在評估禁用抖音，抖音母公司為中國企業字節跳動，他說道：「是的，我們正在評估這件事。這是件大事。看中國怎麼處理病毒，對美國和整個世界做了什麼事，實在可恥。」

TikTok 則回應表示：「從未向中國政府提供用戶數據，如果被要求，我們也不會提供，公司對所有用戶的資訊安全都非常重視，在美國，可允許 13 歲以下的用戶進行有限度的應用程式體驗，並推出了專門針對年輕受眾的附加安全保護和隱私保護。」