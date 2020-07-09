德國5月份出口反彈 惟不如市場預期

據德國德國聯邦統計局在週四 (9 日) 公佈的最新數據顯示，儘管政府當局解除為遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情傳播的封鎖措施，但該國需求仍然低迷，德國 5 月出口反彈低於預期。

數據顯示，經季節性因素調整後的 5 月份出口額月增 9%，相較於 4 月份的月減 24% 有所反彈，不過不如市場預估的月增 13.8%，且仍比 2 月份疫情危機前水平下跌了近 27%。從不同地區來看，對中國的出口較去年同期下跌了 12.3%，而對美國的出口則下跌了 36.5%。

另一方面，5 月份進口額月增 3.5%，優於 4 月份的月減 16.6%，不過仍低過市場預估的月增 12%，表明歐洲最大經濟體德國的消費仍然疲軟。貿易順差增加到 76 億歐元，優於市場預計的貿易順差 52 億歐元。

德國私人銀行 Bankhaus Lampe KG 經濟學家 Alexander Krueger 在一份報告中表示：「所有開端都是困難的，要達到過去產能水平的道路很漫長，並且在很大程度上取決於國際需求的復甦。」

隨著德國製造商出口陷入衰退，德國政府期望通過下半年降低增值稅稅率和提供一次性津貼來刺激消費，從而振興經濟。

ING 經濟學家 Carsten Brzeski 表示：「從歷史中的復甦來看，德國經濟總是可以依靠出口來推動復甦，對亞洲的出口幫助德國從 2008 年金融危機中復甦，不過這一次，德國經濟將不得不依靠出口以外的其他方式來刺激成長，像是政府的刺激措施。」