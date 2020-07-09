「後疫情時代、領息大攻略」投資說明會 台南及高雄說明會開放報名

今年上半年，全球投資市場受到疫情衝擊及油價重挫而大幅震盪，隨著六月底各國經濟逐步解封、國際油價回穩後，今年下半年的投資風向如何掌握？投資策略該如何調整以追求更佳的投資收益？而在全球持續實施低利率政策下，具有穩定現金流的配息基金更受青睞；不過，在眾多基金商品中，又該如何挑選合適的配息基金？「鉅亨買基金」與野村投信將於 7 月 28 日及 8 月 5 日聯合舉辦「後疫情時代、領息大攻略」投資說明會，將提供南台灣的投資人兼顧收益與風險的投資關鍵報告。

「後疫情時代、領息大攻略」投資說明會有兩場，分別於 7 月 28 日下午在台南香格里拉遠東國際大飯店、8 月 5 日下午在高雄國際會議中心舉行。「鉅亨買基金」表示，這次選擇在南台灣舉辦，並且採取不收費方式，主要是希望透過這次的活動，為台南及高雄鄉親提供精闢的市場分析及配息投資的建議，讓投資人精準掌握未來的投資方向外，也能學到追求穩健配息的策略，建議台南及高雄的民眾可把握這次互動的機會。

「鉅亨買基金」指出，在第一波疫情逐漸受到控制後，全球經濟開始自谷底回升，不過要恢復到疫情前的水準仍需一段時間，加上第二波疫情有升溫的疑慮，預期各主要央行仍會持續寬鬆貨幣政策，以支持才剛落底反彈的經濟；其中，新興市場國家實施降息的操作空間較成熟國家大，加上國際貨幣基金 (IMF) 對於新興國家的資金援助，將有助支撐該地區的經濟復甦。全球資產從三月底展開一波報復性反彈，接下來將開始檢視疫情對經濟影響程度，以及經濟的恢復力道，從目前已公布的經濟數據大多優於預期來看，各類資產仍有漲勢可期。

雖然目前的投資風向偏向樂觀，但由於投資市場仍存在不確定性，投資難度自然也就升高，這時，透過專業的配息投資專家提供深入剖析及建議，將更能掌握精確的投資方向，以提高投資收益。「後疫情時代、領息大攻略」投資說明會現已開放報名中，由於名額有限，有興趣的南部民眾敬請把握機會。投資說明會報名網址:https://lihi1.com/kl0Dq；報名專線：(02)2720-8126