台積電衝上347元創新天價 市值8.998兆元同寫新猷

外資上調晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 目標價，調升至 375 元，並看好第 3 季表現優於預期，台積電週三 ADR 收盤也再創高，激勵今 (9) 日開盤股價強漲，早盤上攻至 347 元，改寫股價新高，市值同創高、達約 8.998 兆元，朝 9 兆元大關邁進。

外媒報導，蘋果仍會如期在 9 月底前發表至少 3 款新機，由台積電代工生產 A14 處理器，採用 5 奈米製程，且正陸續交貨中，預估今年相關晶片出貨量將達 8000 萬顆，為 5 奈米產能挹注強勁動能，法人看好，在蘋果新機可望如期上市下，有助推進台積電第 3 季營運持續向上。

外資最新報告也指出，台積電第 3 季營運可望優於預期，第 4 季的華為訂單缺口，在高通、聯發科、超微等客戶填補下，營運將續強，預期今年將達成營收年增 15-20% 目標，每股純益估 17 元，明年更可望賺 2 個股本。目前已有 2 家外資調升目標價至 375 元，看好台積電股價將續創高。

台積電將在周五 (10 日) 公告 6 月營收，5 月營收達 938.19 億元，月減 2.3%，年增 16.6%，為今年次低；前 5 月累計營收 5004.18 億元，年增 33.9%。雖然第 2 季營收已連 2 個月失守千億元大關，但台積電並未下修財測，法人估 6 月營收可望再站回千億元，約落在 1130 至 1220 億元間。

台積電近日獲外資大舉敲進，已連 7 買，共買超 7.7 萬張；且 ADR 周三表現續強，上漲 3.1%，收在 62.59 美元，再度改寫歷史新高價。