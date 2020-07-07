台積電早盤平歷史新高價 市值離9兆元一步之遙

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在外資大舉敲進之下，股價已連續 4 個交易日走揚收紅，今 (7) 日開盤再度強漲，早盤一度上攻至 346 元，平歷史最高價，市值達到 8.97 兆元，距 9 兆元大關僅一步之遙。

外媒報導，蘋果仍會如期在 9 月底前發表至少 3 款新機，由台積電代工生產 A14 處理器，採用 5 奈米製程，且正陸續交貨中，預估今年相關晶片出貨量將達 8000 萬顆，為 5 奈米產能挹注強勁動能，法人看好，在蘋果新機可望如期上市下，有助推進台積電第 3 季營運持續向上。

台積電董事長劉德音日前表示，疫情改變人類生活，也驅動新科技應用成長，使科技業表現與整體經濟脫節、反而更好，未來 2 季產能利用率不是大問題，今年下半年、全年營收展望，及今年資本支出等目標都沒有任何改變。

台積電周五 (10 日) 將公告 6 月營收，5 月營收達 938.19 億元，月減 2.3%，年增 16.6%，為今年次低；前 5 月累計營收 5004.18 億元，年增 33.9%。雖然第 2 季營收已連 2 個月失守千億元大關，但台積電並未下修財測，法人估 6 月營收可望再站回千億元，約落在 1130 至 1220 億元間。

台積電將於 7 月 16 日召開第 3 季法說，由於國外疫情持續擴散，此次法說會將延續前次形式，改採線上舉行，預期市場將關注 5 奈米、3 奈米等先進製程推進進度，及公司對下半年產業與營運展望等。

台積電 ADR 周一強漲 5.6%，收在 61.88 美元，創歷史新高價，市值達到近 3000 億美元，且過去一年累積漲幅已超過 5 成。