雄獅靠國旅拚營收逐月增 明年是獎勵旅遊爆發年

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 近來積極搶攻國旅商機，業績已見觸底回穩，今 (8) 日與行政院農委會林務局宣布推「幸福．森在其中」深度生態旅遊行程，雄獅董事長王文傑看好，對國旅深化布局將帶動營收「逐月翻身」，並預料國內企業戶的獎勵旅遊需求將在明年全面啟動，不過，出境旅遊復甦緩慢恐怕需長達 3 年，集團必須更快轉型。

由於林務局管轄 18 處國家森林遊樂區，擁有獨特且豐富的自然生態和林業文化資源，為了提升綠色經濟價值，此次與雄獅攜手合作推出「幸福．森在其中」遊程，主打內洞、八仙山和奧萬大等國家森林遊樂園區的深度生態旅遊。

王文傑直言，旅行社市況要復甦絕對緩慢，「可能長達三年」，因此，雄獅必須轉型，待出境旅遊恢復後，目前累積的國旅實力也將成為未來發展優質入境團的能量。

對於連假期間國旅大塞車的議題，王文傑建議政府，應透過政策誘導民眾分流，例如誘導民眾多搭乘交通工具，並鼓勵平日旅遊、車輛分車牌單雙數上路等。

為此，雄獅也將積極高鐵和台鐵談合作，以避免公路體系過載，從業務端努力重塑旅遊文化。

雄獅近來積極搭上國旅需求噴發的市場大餅略見成效，甫公布 6 月合併營收較上月大增 84.04% 至 1.17 億元，為 3 個月來高點，但仍較去年同期下滑 95.82%，上半年合併營收 47.32 億元，年減 69.09%，王文傑強調，近期開始看出國旅需求熱絡，並看好明年更將是獎勵旅遊全面啟動的爆發年。