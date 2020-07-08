「綠色金融2.0」8月底出爐 金融機構預計須履行責任投資

金管會自 2017 年起力推「綠色金融行動方案 1.0」，成果豐碩，金管會主委黃天牧上任後隨即宣布將推出「綠色金融行動方案 2.0」，預計 8 月底前出爐，據了解初步規劃，金融機構預計須履行責任投資。

為順應綠色金融的國際發展趨勢，並配合我國非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，行政院在 2017 年核定金管會所提的「綠色金融行動方案」，內容涵蓋授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等 7 大面向。

綠色金融推動至今，截至今 (2020) 年 5 月底止，國銀對綠能產業放款達 1 兆 1680 億元，較去年底增加 49 億元。此外，已有六家簽訂赤道銀行，綠色債券 41 檔、資產規模 1111 億元。黃天牧於上任記者會時曾表示，為了讓金融業在企業社會責任上有更多成績，將推出「綠色金融行動方案 2.0」，預計 8 月底前出爐。

據金管會初步規劃，「綠色金融行動方案 2.0」期程計畫約 2 年半，實施至 2022 年底，短期目標希望以提升資訊透明度、促進綠色金融市場有效運作、強化上市櫃公司 ESG 揭露的品質和數量、善用金融機構影響力、擴大綠色債券資金運用範圍往 ESG 涵蓋面發展等方向規劃。

其中，提升資訊透明度部分，氣候變遷因素將納金融監理要求，包含要求金融機構作情境分析、壓力測試等；另外，為促進綠色金融市場有效運作，金融機構預計須履行責任投資。