雄獅搶國旅大餅略見成效 6月營收寫3個月來高點

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 積極搭上國旅需求噴發的市場大餅略見成效，今 (7) 日公布 6 月合併營收較上月大增 84.04% 至 1.17 億元，為 3 個月來高點，但仍較去年同期下滑 95.82%，上半年合併營收 47.32 億元，年減 69.09%。

雄獅近來積極推動國旅相關行程，導入全球首度復航國際郵輪「探索夢號」，並首創國內跳島航線，提出郵輪旅遊的全新玩法，開賣不到一天，預約人數就逼近 2000 人。

另一方面，雄獅配合防疫政策並提振國內觀光，已擴大國旅團隊編制至 1500 人，積極發展客製化、高端和主題分眾的國內遊程，力拚以往出境市場的 8000 億產值能留在國內。

隨著國內疫情穩定，雄獅指出，過往企業獎勵旅遊或是員工旅遊今年都將改為在國內舉辦，雄獅也積極搶攻相關商機，已與紅崴科技集團攜手規劃自 8 月 11 日起 5 天 4 夜「2020 經銷商花東縱谷振興國內經濟獎勵之旅」，將打造 600 人的台鐵專列。

為迎接後疫情時代來臨，雄獅董事長王文傑日前宣示集團將正式轉型成「生活文化產業」集團，並移植過去出境旅遊的成功經驗來加大國旅的深度和廣度。

法人指出，比起出境旅遊的龐大銷售，國旅對旅行社營收的挹注可說是杯水車薪，不過，國內中大型旅行社可憑藉大者恆大優勢，掌握較多國旅相關資源，在整體旅行業者中，觸底復甦的時間點較早。