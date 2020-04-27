雄獅首發無擔保可轉債 目標籌措資金7億元

國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 董事會今 (27) 日決議，發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限為 7 億元，此為雄獅首次發債，目標充實營運資金，也顯見新冠肺炎疫情對觀光業的衝擊力大。

雄獅此次發行的無擔保可轉債，每張面額 10 萬元，發行期間 3 年，票面利率 0%，將以詢價圈購方式對外銷售。

儘管雄獅發債籌措資金，雄獅總經理裴信祐表示，帳上現金充沛，若疫情持續下去仍可撐到明年底，現在要努力的是趕快振興國內旅遊，除支應短期營收動能，日後入境遊開放時可奠定更好發展基礎，同時積極擴大發展線上通路以提升國內營收動能。

雄獅受到疫情衝擊，第一季合併營收僅不到 45 億元，年衰近 40%，創 2015 年第二季以來單季新低。

雄獅董事長王文傑進一步表示，已擬定長期發展大方向，將從旅遊集團進化為生活產業集團，營運重心除了旅遊也將涵蓋食品、商品，藉此全力提升營收。

王文傑不諱言，過去雄獅一年有 300 億元的營收，現在還做不到 10 分之 1，在出境旅遊熄火之際，旗下 3000 名員工須就地轉型。

目前雄獅已暫停出團至 5 月底，6 月起的團體旅遊仍會依政府法令、疫情發展和消費者權益為考量，再行公告。