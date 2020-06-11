雄獅董座：今年是上市來最挑戰的一年 養精蓄銳順勢轉型

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (11) 日召開股東常會，董事長王文傑表示，今年是雄獅上市以來最具挑戰的一年，卻是最有機會轉型的一年，嚴峻疫情考驗著公司持續經營能耐，儘管旅遊產業前景撲朔迷離，但機會總留给準備好的業者。

王文傑指出，新冠肺炎疫情導致航空公司大幅減班、國際郵輪禁止停泊台灣港口、民眾恐慌性取消行程，以及企業減少商務差旅並延後員工旅遊等，衝擊旅遊業，雄獅率先業界啟動異地上班，同時積極展開與供應商協商成本與費用條件，並配合政府紓困與復甦專案爭取產業補助，相信機會會留給準備好的業者。

展望後市，雄獅集團成員雙獅旅行社以「旅天下」品牌推廣全台同業加盟後，去年已達到 30 家加盟目標，未來仍朝 50 家加盟門市邁進。

集團另一新成員「雄保旅行社」，預計今年與星宇航空聯手強打東南亞和東北亞「璽品」深度體驗商品，可望在新型冠狀肺炎趨緩後，進軍短線高端市場；雄獅強調，隨著東南亞國家經濟大幅成長，將積極投入資源布局東南亞發展。

此外，雄獅在去年完成全球旅遊元件資源整合系統後，今年將進一步啟動全球旅遊元件團散整合系統，藉此陸續完成團體與個人機票、酒店資源共享功能。

而預計今年上線的全球線上供應商訂購作業，也將促成雄獅和全球地接供應商串起線上即時互動作業。