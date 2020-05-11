雄獅、鳳凰Q1保住獲利 旅遊市況Q2恐仍續探底

旅行社業者鳳凰 (5706-TW) 和雄獅 (2731-TW) 今 (11) 日同步公布第一季財報，鳳凰稅後純益 461 萬元，年減 84.96%，每股純益 0.08 元，而雄獅稅後純益 3457 萬元，年減 73.08%，每股純益為 0.49 元，雖獲利面因新冠肺炎疫情嚴重受衝擊，但兩大旅行社未見虧損，優於市場預期。

展望後市，法人提醒，4-5 月間旅行社均為零出團，預期旅遊業景氣落底至少要等到第二季結束。

雄獅第一季合併營收 44.5 億元，年減 38.49%，營業毛利 6.8 億元，年減 21.25%，毛利率 15.28%，年增 3.35 個百分點，不過，營業虧損 1685 萬元，營業利益率 -0.38%，年減 1.92 個百分點。

鳳凰第一季合併營收 3.66 億元，年減 30.55%，營業毛利 7261 萬元，年減 18.97%，毛利率 19.84%，年增 2.83 個百分點，營業利益為 2605 萬元，營業利益率 7.12%，年增 0.7 個百分點；但由於鳳凰持有股票投資部位，受到股市重挫衝擊，導致業外認列損失逾 1600 萬元。

進入第二季後，雄獅 4 月合併營收僅剩 1.01 億元，年減幅高達 95.94%，鳳凰僅剩 1165 萬元，年減 95.86%，同創歷史新低。

鳳凰總經理卞傑民表示，即便國內疫情持續趨緩，使國旅逐漸回溫，但整體營運要回穩，仍有待主要旅遊地區和國家疫情緩和並解禁。

卞傑民說，第一季還有 1-2 月表現不錯支撐，但隨著疫情蔓延，3、4 月業績大幅衰退，且目前是 5 月底前暫停出團，「第二季肯定會比第一季差」，並直言，第三季暑期傳統旺季截至目前並無訂單能見度。

鳳凰強調，短期先採積極撙節開支做法，暫停非必要行銷費用和差旅，並配合政策申請紓困方案包括營運補助、薪資補助、紓困貸款和培訓補助等。

隨著國旅需求升溫，多家旅行社均積極包裝國旅相關產品和小團體，力拚在低迷的出境旅遊市況中尋求新業績動能。