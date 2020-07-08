疫情受益股+中國曝險 分析師：阿里巴巴股價正甜！

由於市場對科技股以及有中國業務的企業股票熱情高昂，過去一週，阿里巴巴 (BABA-US) 股價上漲 10%。

阿里巴巴週二開盤走高，但隨後吐回並收低 1.4% 至 236.64 美元，道指也下滑 0.7%。科技股代表、納斯達克綜合指數週一收創紀錄高點，但週二也因投資者轉對股市謹慎而下滑 0.86%。

今年科技股一直是主要贏家，科技精選 SPDR ETF (XLK-US) 迄今漲幅超過 17%。

投資者搶購電商股，因為各國推行防疫居家限令，大眾居家時間增加，購物需求改由電商滿足，且因大眾居家辦公或上課，大量使用視訊會議工具以及雲端運算，該類股也受益。此外，生物科技股也因潛在新冠疫苗或新冠病毒有效治療辦法而受益。

在此趨勢中，阿里巴巴的定位良好，因為阿里巴巴不僅是大型線上零售商，同時也在雲端運算領域有一席之地。

然而，阿里巴巴股票漲幅卻不像其他科技股那樣豐厚，可能歸因於投資者對中美緊張局勢的擔憂。但是在中國官媒對牛市必要性發表重要社論後，中國股市本週開始飛升。

Fundstrat 技術戰略總經理 Robert Sluymer 表示，「中國加速發展顯然是過去一週來最值得關注的發展。」



「阿里巴巴在經過廣泛 2 年交易範圍中浮出，依舊具吸引力，這 2 年交易範圍類似亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 正在進行的 2 年期突破。」他主張近期內阿里巴巴的疲軟正是增持的好時機。

Vermillion Research 投資長 David Nicoski 也呼應此說法，認同目前新興市場股票上漲，且相較強勢，在此趨勢下「阿里巴巴以現在的價格水準來說，是個很棒的買進標的。」

今年迄今，阿里巴巴約莫上漲 12%，同期 S&P 500 下跌 1.9%。華爾街不乏認同阿里巴巴將持續上漲的分析師。