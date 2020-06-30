疫情推動下 亞馬遜的品牌價值突破4000億美元居冠

根據研究諮詢公司 Kantar 週二 (30 日) 發布的全球最有價值品牌排名，美國店商亞馬遜 (AMZN-US) 繼續維持全球領先地位，與去年相比，該公司品牌價值增長了近三分之一，達到 4,159 億美元。

根據排名，蘋果 (AAPL-US) 以 3,522 億美元的品牌價格位居第二。微軟 (MSFT-US) 則以 3,265 億美元的品牌價值位列第三，超過了去年排名第三位的谷歌 (GPPGL-US)。報告中指出，微軟品牌價值成長的部分原因是由於疫情期間帶部分企業員工被迫在家工作，因而增加了對 Microsoft Teams 線上會議軟體的使用。

上榜的 100 個品牌的總價值達到 5 兆美元，較去年成長了 5.9%。不過，根據 Kantar 的數據，在疫情大流行前，該機構預估總價值將成長 9%。

儘管疫情爆發的消息導致大多數企業 3 月份股價暴跌，多數實體商店被迫關閉，但是諸如亞馬遜等提供消費必需品的線上銷售企業股價在 4 月份飆升。「疫情期間消費者對送貨上門的依賴使亞馬遜的物流能力得到了擴展，同時也肯定了亞馬遜的實力。」報告中說道。

此外，報告中也表示：「使人們能夠通過數位設備來實現生活便利性和舒適性的品牌，價值通常會增加，或者至少超過其他的類別。」

數據庫 BrandZ 主席 David Roth 表示，與 2008-2009 年金融危機時期相比，各品牌在應對疫情危機中的處境也更好。企業了解投資於品牌建設的重要性，因此，企業將變得更強大，更具彈性。

此項全球最有價值品牌排名是由廣告集團 WPP 委託，由 Kantar 進行製作。共調查了 51 個國家 / 地區的 17,000 多個品牌。