亮綠燈！英監管機構暫時放行亞馬遜和戶戶送收購案

英國競爭監督機構週三 (24 日) 表示，經評估過後，認為亞馬遜 (Amazon) 對外送平台戶戶送 (Deliveroo) 的股權交易並不會為消費者帶來不利影響，因此將暫時批准這筆投資。

CMA 週三 (24 日) 表示，經仔細評估後，認為這項交易並不會對餐廳外送或是線上雜貨外送服務造成市場壟斷，也不會為消費者帶來負面影響。

CMA 進一步表示，這項臨時裁決主要針對亞馬遜收購戶戶送 16％股權的部分，未來若亞馬遜計劃進一步甚至全面收購戶戶送，則可能引發另一波調查。

經監管機構暫時批准後，這項交易將在 7 月 10 日前公開徵詢各團體意見，並在 8 月 6 日宣布最終裁定。截至台北時間週三 (24 日) 晚間 23 時許，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%，至每股 2760.16 美元

根據外媒報導，亞馬遜去年初向戶戶送注資 5.75 億美元，引發外界對於競爭壟斷擔憂，英國競爭和市場管理局 (CMA) 隨即介入調查，並暫緩這項投資計畫，然而隨著疫情爆發，戶戶送提供證據顯示，在缺乏亞馬遜投資下，該公司恐因財務狀況惡化被迫退出市場，CMA 因此在 4 月暫時批准投資。

CMA 獨立調查小組主席 Stuart McIntosh 表示：「儘管剛開始疫情帶來的影響極具挑戰性，如今其對戶戶送的衝擊並不如我們 4 月預期那樣嚴重。」CMA 表示，戶戶送在 4 月時的表現大大優於預期。

最新發展結束了將近一年的調查行動，這項調查最初由英國工黨議員 Tom Watson 發起，他認為該項交易不僅破壞市場競爭，由於交易量龐大，亞馬遜甚至可能從中獲取大量消費者數據，藉此擴大推銷，因此要求 CMA 限制或阻止這項交易。