智伸科6月營收創1年來高點 Q2寫新高

汽車零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (7) 日公布 6 月合併營收為 5.5 億元，月增 26.07%，年減 7.87%，創 2019 年 7 月以來單月高點，第二季合併營收 20.46 億元，不僅季增幅 108%，年增幅也達 68%，並創單季新高，反映歐美客戶拉貨力道回溫。

受新冠肺炎疫情衝擊，智伸科上半年營收 30.28 億元，年減 17.96%，但智伸科強調，營運已落底回升，下半年將優於上半年。

智伸科說明，由於新冠肺炎疫情蔓延，全球品牌車廠於 3 月下旬起陸續停工，期間停擺的工廠超過百座，不過，中國新車銷售市場已逐步走出陰霾，4-6 月新車銷量連 3 個月年增率轉正，加上歐美陸續解除封鎖措施，主要客戶復工並拉高產能稼動率，帶動旗下汽車關鍵零組件產品的出貨暢旺。

智伸科進一步指出，台灣旭申的產能利用率已逐漸恢復疫情發生前的水準，是 6 月營收大幅成長主因之一。

展望後市，智伸科表示，歐洲地區發展電動車的腳步快速，光德國政府的疫後經濟刺激政策總計將達 1300 億歐元，有助後續業務開拓。

若就第三季來看，智伸科仍期待今年汽車事業部在良好訂單能見度下，整體營運動能可望保持穩健成長。

智伸科目前旗下汽車零組件產品中，包括安全、傳動、馬達和轉向系統等皆是電動車關鍵系統之一，智伸科強調，將持續與主要客戶密切開發新技術應用，全力搶占全球電動車的市場份額。