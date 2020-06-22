智伸科看好營運將進入復甦成長階段

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (22) 日召開股東常會，並完成董事 (含獨立董事) 改選，展望後市，智伸科總經理林恩道表示，對未來長期營運仍深具信心，將加速自動化設備開發、增加高附加價值產品、開拓新市場，並完善新廠區設置，看好集團營運將邁入下一成長階段。

智伸科去年汽車、醫療和電子營收占營收整體比重分別為 71.52%、13.62% 和 13.01%。林恩道說明，受惠於在汽車、電子和醫療精密零組件新產品相繼通過認證，穩定出貨，挹注各事業體營收皆有雙位數成長。

據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 統計， 5 月歐洲地區的新車銷量月增 1.15 倍，年減 52.3% 的下滑幅度，已較 4 月年減率 76.3% 大幅收斂，顯示歐洲各國加速重啟整體經濟活動，以及政府相關新車購車優惠與電動車推行等政策效益，已逐步發酵，。

展望後市，林恩道表示，在主要歐美客戶於 6 月初陸續復工後，台灣旭申廠已明顯感到拉貨力道增溫，稼動率已逐漸恢復過往水準。

另一方面，智伸科也將持續發揮與旭申併購效益，兩岸生產基地將重回正常運作水位。

智伸科今日股東會通過 2019 年度營業報告書、財務報表，並通過 2019 年盈餘分配案，每股將發放 2.5 元。

而此次股東會也完成董事全面改選 (含 3 席獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事 9 席，新當選董事有林正盛、六方精機、盧經緯、何瑞正、林良雄和林恩道，三席獨立董事則由蔡佳瑜、楊翔宇和辜清德擔任，隨後智伸科召開董事會，會中全體董事一致通過林正盛續任董事長。