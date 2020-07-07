外資連六買 反手回補富邦VIX近3萬張 面板雙虎不同調

台股今 (7) 日一度衝上 30 年新高，但難敵獲利了解賣壓，終場紅翻黑下跌 23.73 點或 0.2%，收 12092.97 點，三大法人聯手買超 50.21 億元，其中外資連六買，買超 45.68 億元，不過面板雙虎不同調，續買群創但反手賣超友達 3.6 萬張，另外也大舉回補富邦 VIX 近 3 萬張。

期貨方面，外資加碼多單 46 口，多單未平倉口數來到 36257 口，投信減碼 9 口空單，空單未平倉口數來到 32828 口，自營商則加碼 480 口多單，多單未平倉口數達 7784 口。

外資前十大買超標的，外資反手大買富邦 VIX 29188 張，聯電也有 19630 張居次，台積電、鴻海、中信金皆逾萬張，分別有 11775、11495、11291 張，其他依序為群創、國產、元大金、晶電、中華電。

賣超標的方面，外資大賣友達 36301 張居冠、開發金 7631 張、玉山金 7227 張，而甫掛牌的 ETF 元大未來關鍵科技也遭賣 5048 張，其他則依序為聯詠、統一、中環、金像電、日月光投控、中鋼。

投信買超前十大群創 10584 張，萬海、京元電、長榮分別有 3279、3274、3096 張，系微也有 1601 張，其次依序為圓剛、創意、欣興、立積、冠德；前十大賣超，統一遭賣 1462 張居冠，世紀鋼 1448 張，金像電、中化生也分別有 1315、1011 張，其他依序為力成、華通、台燿、神達、南光、智原。

法人分析，台股今衝上歷史高點，但創高後面臨獲利了結賣壓，而長線來看，台股資金動能沒問題，指數將維持偏多走勢，估短期將在 11800-12100 點橫盤震盪整理，本周上市櫃公司也將全數公告 6 月營收，業績表現佳的中小型股可望輪流表態。