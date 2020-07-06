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〈台股盤後〉資金瘋狗浪襲捲股匯市 大漲逾200點 爆量收12100點之上

〈台股盤後〉資金瘋狗浪襲捲股匯市 大漲逾200點 爆量收12100點之上。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉資金瘋狗浪襲捲股匯市 大漲逾200點 爆量收12100點之上。(鉅亨網資料照)

資金瘋狗浪襲捲，台北股匯市今 (6) 日開高走高，加權指數暌違五個多月攻上 12000 點大關，盤面上權值股穩健，IC 設計計、網通噴出，加權指數最後一盤又拉出一波 27 點漲勢，終場加權指數勁揚 207.54 點，收在 12116.7 點今日最高點，成交量爆出 2483.94 億元大量。

熱錢狂擁，新台幣今天午盤大漲 1.79 角，以 29.430 元兌 1 美元暫收，突破「楊金龍防線」，台股也強強滾，電子三王今日穩定軍心，台積電大漲 2.5%，收在本日最高 338 元；大立光上漲近 2%，收 4410 元，後續將挑戰前高 4455 元；鴻海上漲 1.2%，收 86.4 元，收復 5 日線。

聯發科今日除息強勢大漲，上演秒填息大秀，終場收在 589 元，漲幅達 2.6%，也帶動 IC 設計成為多頭追捧要角，陽程、揚智、立積、禾瑞亞、創意、聯傑、鈺創全數收漲停，點晶、祥碩、聯詠皆收漲超過 8%，為盤面上最吸金族群之一。

網通族群也火力全開，華星光、光環、聯鈞、聯光通、波若威都漲停作收，希華也強漲 8%，智邦、台通、友訊、啓碁都表現不俗。

整體來說，台股今天價量齊揚，受惠資金行情，市場信心足夠，加上目前公布營收的公司表現不錯，帶動指數節節上升，今天收盤距離農曆年前 1 月 20 日封關日的 12118 點僅差臨門一腳即可封閉空方缺口，多頭格局維持往上墊高行情，下一步可望突破年初高點 12197.64 點。

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