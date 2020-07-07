

◆盤勢分析

1. 週一 (6 日) 亞股收紅激勵之下，華爾街看漲情緒高漲，希冀於中國經濟復甦，加上 6 月美國服務業活動反彈，美股乘風破浪，Nasdaq、費半指數齊創歷史新高，終場美股四大指數漲幅介於 1.59%~2.67%；特斯拉狂漲逾 13%；亞馬遜 + 5.77%；蘋果 + 2.68%；臉書 + 2.94%；高通 + 1.14%；台積電 ADR+5.56%。

2. 週一在周圍股市開高走高，且道瓊期漲幅擴大到超過 1% 之下，激勵台股開高走高，在半導體、IC 設計、設備股、生技股等拉抬下，指數突破 12,000 點再創高，終場加權指數以上漲 207.54 點的 12,116.70 點作收，漲幅 1.74%，成交金額 2494.61 億元。三大法人合計買超 268.94 億元，外資買超 201.52 億元、投信買超 3.32 億元、自營商買超 64.09 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量增，有利指數持續往上突破年初高點 12,197.64 點壓力。

(2) 均線：7 月以來指數沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前短多續強。

(3) 技術指標：KD 黃金交叉，K、D 開口持續擴大，K、D 值超過 80，留意是否高檔鈍化。

4. 櫃買指數上漲 2.51%，收在 170.68 點，再創今年的新高，短線沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前短多續強，支撐約 165 點附近，壓力為 173 點附近。

5. 觀盤重點：在外資回補 + 除權息旺季 + 資金行情下，今 (7) 日指數就有機會突破年初高點 12,197.64 點壓力，未出現爆量長黑 K 棒前，短多續強，偏多操作為宜。

6.2327 國巨、2456 奇力新 6 日盤後公布 6 月營收，無懼於季底盤點效應，雙雙優於預期，其中國巨單月營收 45.4 億元，寫下十七個月以來新高紀錄，法人據此推算國巨第二季 EPS 上看 7.2～7.5 元，累計上半年獲利可望輕鬆突破一個股本，達 12～13 元，第三季營運將因基美挹注大筆營收而登頂。

7.IC 設計廠 2379 瑞昱、3034 聯詠、3227 原相、2436 偉詮電昨（6）日公布 6 月業績，瑞昱以 60.79 億元，創單月新高，月增 6.2%，單季營收同登高峰；聯詠單季營收以 186.1 億元，改寫新猷。

8. 射頻 IC 業者 4968 立積 6 日應主管機關要求，公布 5 月自結獲利 5,690 萬元，年增 149%，每股純益 0.92 元，已超越首季每股純益 0.7 元。加上 4 月每股純益 0.42 元，合計 4、5 兩個月每股純益已達 1.34 元。

9. 散熱模組廠 3338 泰碩 6 日公告 6 月營收 5.32 億元，為歷史次高，並且是歷來同期最佳，月增 0.3%，年增 48.7%。上半年營收 26.75 億元，年增 35.5%。泰碩不畏新冠肺炎疫情，上半年營運大幅優於去年同期，主因獨吃中國大陸第二大 5G 設備廠中興 5G 基地台散熱器訂單，下半年仍會持續出貨，加上近期三星旗艦機 Note 20 已開始拉貨，後市營運可期。

