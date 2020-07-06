台股睽違5個多月再度攻克萬二 大漲207點收12116點

在資金行情簇擁下，台幣早盤再度升破 29.5 元，呈現股匯雙漲，台股今 (6) 日開高走高，權王台積電領軍上攻，各類股齊揚，指數睽違 5 個多月再度突破萬二關卡，終場大漲 207.54 點或 1.74%，漲點創 2 個多月來最大，收在 12116.70 點，成交值也放大至 2483.94 億元。

權值股今日表現穩健，台積電大漲 2.5%，收在本日最高 338 元；大立光上漲近 2%，收 4410 元；鴻海上漲 1.2%，收 86.4 元；台達電、研華也表現不俗，皆勁揚約 4%；台塑四寶中，以台塑化及南亞走勢最為強勁，漲逾 1%；南亞科、廣達、國泰金及富邦金等同樣在盤面上表現。

半導體、電子股火力全開，IC 設計仍為多頭指標股，聯發科今日除息強勢大漲，上演秒填息大秀，終場收在 589 元，漲幅達 2.6%；瑞昱第 2 季營運表現佳，激勵股價走揚，達 350 元創歷史新高價。

矽智財廠近期表現火熱，創意再度亮燈漲停，股價創下近 1 年 10 個月來新高；力旺、世芯 - KY 等也是資金青睞的焦點個股。其他 IC 設計股揚智、原相、系微、創惟、鈺創、通嘉、禾瑞亞、海德威、鑫創等多檔皆亮燈漲停。

至於千金股表現，股后矽力 - KY 今日湧現賣壓，股價回檔休息；祥碩則大漲逾 8%，一度攻上漲停價 1740 元；信驊也表現不俗，大漲逾 5%，最高來到 1315 元。