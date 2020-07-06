越南Vsmart聯手高通 推出首款5G智慧型手機

近期以來，各國積極發展 5G 建設，有報導指出，巨擘 Vingroup 旗下智能手機製造商 VinSmart 在週一 (6 日) 表示，已與美國高通 (QCOM-US) 合作，推出越南首款 5G 智慧型手機。

該公司在一份聲明中表示，首款 5G 智慧型手機名為「Vsmart Aris 5G」，配備高通的 Snapdragon 765G 5G 模組平台和一個量子安全晶片。此外，該機型也配置了 6.39 吋 Super AMOLED 顯示螢幕，以及 8GB RAM 記憶體和 4,000 mAh 容量電池。不過，VinSmart 目前尚未透露在市場上推出的時間，或是計劃生產的數量。

VinSmart 是 Vingroup 旗下的智慧型手機公司，VinSmart 與西班牙技術公司 BQ 曾簽署了戰略合作協議，並按照國際標準來生產 Vsmart 品牌的智慧型手機。

根據調研機構 Strategy Analytics 的數據顯示，2019 年全球僅出貨了 1900 萬支 5G 手機，但到今年年底，全球 5G 手機出貨量預計將達到 1.99 億支，成長近 10 倍。Strategy Analytics 也預計，今年全球出貨的所有智慧型手機中，5G 手機佔比 15%。

Strategy Analytics 總監 Ken Hyers 表示：「5G 細分市場將成為今年全球智慧型手機產業成長最快的部分。消費者希望通過更快的 5G 智慧型手機能夠瀏覽更豐富的內容，例如影片或遊戲。我們預測 5G 滲透率將從 2019 年的 1% 成長到 2020 年的 15%。」