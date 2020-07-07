美國務卿：正認真考慮禁用海外版抖音等中國社群軟體

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週一 (6 日) 表示，美國正考慮禁用包括海外版抖音 (TikTok ) 等中國社群 App，但他不想早於川普總統宣布前就透露相關細節。

在接受《Fox News》採訪時，蓬佩奧被問到是否該禁用中國社群軟體，他表示，美國對此問題非常重視，正認真研究。

美中關係正趨緊張，雙方在疫情、香港問題上產生爭執，在科技方面，美國也一直批評中國產品有隱私疑慮。除了瞄準華為攻擊之外，近期總部在北京的抖音也受到美方關注。

美國議員先前針對抖音處理用戶數據上提出質疑，擔心中國法律要求國內公司，「支持及配合中國共產黨的情報控制工作」，華盛頓也一直擔心抖音平台會審查內容。

此前中國與印度發生邊界糾紛，並導致抖音及 58 個中國 APP，在印度遭到禁用。

實際上抖音在國際擴展上，也一直淡化與中國母公司的關係，因此以 TikTok 向國際發展，在中國以抖音 App 獨自運行。

早前經營抖音的字節跳動 (ByteDance) 聘請迪士尼前高層 Kevin Mayer，擔任 TikTok 執行長，他的優先任務就是與監管機構建立信任。

蓬佩奧表示，美國人除非想將個人訊息交給中國共產黨，否則就不該下載抖音軟體。

TikTok 先前表示，美國用戶的數據均存於美國，備份在新加坡，數據中心均在海外，不受中國法律約束。