蔡明彰分析師觀點：中芯回歸A股牽動兩岸科技股蝴蝶效應

今天報告的主題是「中芯回歸 A 股牽動兩岸科技股蝴蝶效應」。



現階段的美國股市，在第一季財報公布已經接近尾聲之下，關注轉到了二個焦點，重啟經濟跟疫苗的研發。

當然，現在歐美都逐步來重啟經濟，恢復了日常的生活運作，但是就股市的投資心理來說，買在期待，賣在事實。一旦歐美的經濟雖然重啟，但是企業的獲利能力還是沒辦法明顯回升的時候，美國股市在事實發生之後，反而會進入了整理。

美國股市最關鍵的一個時刻，是在週五 5 月 8 日公布的 4 月非農就業報告，在過去六週，美國一共有 2,600 萬人請領失業金，這個數字公布之後，美國的股市才會下一個階段的明朗。

不過，最近往往在利空當中，都是靠大型的科技股神救援，美國的 S&P 500 今年以來依舊下跌了 11％，但是我們看到了五大市值科技類股，蘋果今年以來股價已經轉為正報酬，上漲了 1％。亞馬遜最厲害，上漲了 25％，微軟今年也上漲了 14％。另外，谷歌跟臉書雖然第一季的財報不如預期，不過在中國客戶的廣告挹注之下，目前股價也轉為正報酬。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，投資心理很微妙，大家都想去追逐正報酬股價上漲的股票，但又很擔心買到了一個高點。所以，未來的資金將會逐步分歧，當然有部分的資金會搶跌深的反彈，但是這些股票風險也正在加大。

為什麼股神巴菲特清倉了所有的航空股，因為他看到了後新冠肺炎時代的航空業的經營困境，我們目前只看到旅遊業的低迷，向上延伸到航空的低迷，但是現在更進一步傳出，飛機製造業的波音，還有飛機引擎的奇異、英國的勞斯萊斯，都要大舉裁員，所以整個航空業上中下游，全部慘澹，這需要好幾年的修生養息，所以針對相關的股票只能搶反彈，但是在後新冠肺炎的時代，將會加速科技的創新。

舉例，蘋果跟谷歌史無前例將會聯手推出接觸新冠肺炎確診的警示 APP，這使得兩家大型科技未來的版圖更加壯大。

但是，回頭一看，51 假期之後的大陸股市，也出現了科技類股的神救援。

那是由這個中芯國際發佈了將回歸到 A 股的科創板掛牌。不過，我們先看一下，在 51 的假期當中，川普有意再度發動中美貿易戰，對中國加徵關稅，並且限制對中國科技產品的出口，所以習近平大舉反擊。

上證指數 4 月反彈 4％，低於道瓊的 11％漲幅，最主要是歐美的封城、居家隔離、經濟的停滯，所以大陸的科技業沒有訂單可以接。但是，展望 5 月，歐美重啟經濟，5 月 22 日兩會確定召開，將有一波的攻勢，所以身為大陸科技股的先行指標，在禮拜三當中，也是 51 假期之後，大陸的 A 股收紅，並且創業板的指數大漲了將近 2％，今年的漲幅已經達到了 16％。

回頭講，中芯國際回歸 A 股科創板究竟有什麼作用，會進一步提升 A 股的高科技含量。中芯國際 2019 年淨利 2.35 億美元，三年的新高，但是假如扣除中國政府資金補助的 2.93 億美元，則是虧損，但是往往是政策的指令。

在 2019 年 11 月 26 日，阿里巴巴回到了港交所掛牌，一般認為就是在如火如荼的反送中當中，中國政府的指令，阿里巴巴立刻市值就超過 4 兆港幣，超越了騰訊，成為了港股的一哥，穩住整個香港的資本市場，中芯國際市值是 871 億港幣，折合新台幣 3,300 億元，中芯國際回歸了 A 股，對兩岸的科技股產生什麼樣的蝴蝶效應。

仔細一看，禮拜三除了中芯國際本身盤中大漲 10％以外，作為封測的長電科技一度亮燈漲停，國產芯片的指標股，兆易創新攻上漲停。另外，鏡頭的舜宇光學出現了大漲。中芯國際的回歸 A 股，多少會對台積電 (2330-TW) 的訂單有一些排擠，所以台積電受到了影響，所有的中國品牌手機都會加大國產化，所以訂單會湧向舜宇光學，這也不利台股的大立光(3008-TW)，所以川普要瓦解中國的供應鏈，習近平卻要壯大中國的供應鏈。

所以這時候在中國在地化的，比如鴻海 (2317-TW)，當然目前在中美之間左右為難，不過 4 月的營收 3,809 億元，創下了同期的新高。旗下的 PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW)，4 月的營收 97.8 億元，月增 18％、年增 35％，因為大陸的子公司鵬鼎控股，在地化，第一季的淨利 3.08 億人民幣，年成長了 66％。

其他台灣的電子科技類股，在未來的選股要特別注意，大家越來越會去追逐正報酬的強勢股，但是又不想買在最高點，所以本益比要偏低。

我們目前來看，台灣包括金像電 (2368-TW)、博智 (8155-TW)、華擎 (3515-TW)、優群 (3217-TW)、瑞耘 (6532-TW)、十銓 (4967-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、宇瞻 (8271-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、致新 (8081-TW)，這十檔今年已經股價轉為正報酬的強勢股，但是本益比在 20 倍以下，未來當兩岸科技股同步出現蝴蝶效應的時候，是比較好的一個選股方向。

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