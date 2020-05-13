〈財報〉受惠「國產替代」晶片出貨量增 中芯Q1營收創新高

中國半導體大廠中芯國際 (00981-HK) 於週三 (13 日) 公布了今年第一季的財報，受惠於中國政府力推「國產替代」的去美化政策下，中芯國際第一季晶片出貨量增加，營收達到 9.04 億美元創歷史新高，較上一季增加 7.8%，也較去年同期上升 35.3%。

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

Q1 營收：9.04 億美元，季增 7.8%，年增 35.3%

Q1 毛利：2.3 億美元，季增 17.1%，年增 91.4%。

Q1 毛利率：25.8%，季增 23.8%，年增 18.2%。

中芯國際是中國 IC 晶片代工廠，主要向客戶提供 0.35 微米到 28 奈米的晶圓代工與技術服務，是中國首家提供行動運算應用 28 奈米晶圓製程技術並實現量產的純代工廠。

按技術節點分類，中芯第一季 14 奈米製程晶圓營收佔比升至 1.3%，高於上一季的 1%。28 奈米營收佔比升至 6.5%，高於上一季的 5%。

中芯國際聯合執行長趙海軍和梁孟松表示，受惠於市場需求和產品結構優於預期，公司第一季營收達 9.04 億美元，創下歷史新高。通訊、電腦與消費電子相關營收也較去年同期成長，市占率持續擴大。

此外，公司的產能滿載，攝影機、電源管理、指紋識別、特殊儲存等相關應用需求強勁。同時，先進工藝的研發與業務進展順利，持續拓展通訊、手機、消費電子、相關領域。

中芯國際也決議上調資本開支至 43 億美元，以滿足市場需求，中芯表示，有信心引領公司重啟成長，在如今不確定的環境下專注於養成與建立市場競爭力，為國內外的客戶提供全方位的技術與平台解決方案，並積極掌握半導體產業成長機遇。

第二季展望:

針對今年第 2 季，中芯國際預期營收有望季增 3% 至 5%，毛利率介乎 26 至 28% 的範圍內，營運支出預期將落在 2.4 億美元至 2.45 億美元之間。