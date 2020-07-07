【袁志峰專欄】A股氣勢如虹 確認牛市重臨

7 月 7 日推介 - 長線買入吉利汽車 (175, 上日收 $16.4)

1) 上日中港股市況總結

《中國證券報》發表題為『健康牛』的頭版評論文章，刺激內地股民入市。上証指數急漲 5.7%，是 5 年以來最大升幅，收報 3332.8 㸃，創兩年半新高。滬深兩市成交超 1.5 萬億人民幣，是 5 年最大成交，並連續 3 日逾萬億人民幣，確認 A 股牛市重臨。滬深股通北向淨流入 137 億人民幣，7 月首 3 天累積淨流入 440 億人民幣，反映外資買盤積極。

恆指週一高開 172 㸃後高開高走，最多曾漲 1080 㸃，高見 26454 點，尾市有回吐，收報 26339 點，升 966 㸃或 3.8%，成交額按日急升 53% 至 2508 億元，是 2018 年 3 月以來新高。港股通南向淨流入增至 90 億元，7 月首 3 天累積淨流入 175 億元。大型中概股表現不一，阿裡巴巴 (9988) 和小米 (1810) 分別升 2.1% 和 5.0%，騰訊 (700) 和美團 (3690) 微跌，反映熱錢有追落後現象。港股做好主要受 A 股急升所帶動。

權重金融股是恆指急升之推手。建設銀行 (939)、工商銀行(1398)、匯豐銀行(5) 及中國平安 (2318) 上升 4.9%-6.2%，貢獻恆指點數升幅約 40%。吉利汽車 (175)、中國人壽(2628)、中國聯通(762) 和瑞聲科技 (2018) 是表現最好的恒指成份股，分別漲 15.8%，14.4%，9.9% 及 9.8%。中國生物制藥 (1177) 和騰訊 (700) 是唯一下跌藍籌股，分別跌 4.2% 和 0.9%。

板塊方面，半導體、汽車、內險及中資券商股大幅跑贏大市。中芯國際 (981) 漲 21% 收報 40.1 元，廣汽 (2238) 升 14%。新華保險 (1336)、中國人民保險(1339)、中國太平保險(966) 漲 15%-17%。中信證券 (6030) 和海通證券 (6837) 皆升 17%。

恆指夜期報收 26511 點，升 180 點，高水 172 點。ADR 港股比例指數報 26524 點，較恆指香港收市高 184 點。

2) 股市前景

恆指 4 天累積升 8.4%，國企指數 3 天累積升 9.9%，上証指數 5 天累積升 12.5%，中港股市升幅過急，短期可能會出現技術調整，美國疫情二次爆發也可能對美股帶來下行壓力，間接影響港股。但筆者仍看好月內中港股市表現，大市回調應視作買入機會。

3) 板塊及個股分析

中資券商股急升的背後邏輯主要是 i) A 股成交額激增，ii) 收購合併的憧憬及 iii) 內地取消證券公司轉融通業務保證金提供比例限制。筆者認為券商股中線仍可買進，但短線宜沽貨獲利，畢竟升幅過大，不宜高追，待回調後可買，首選仍是中信證券 (6030) 和中金公司(3908)，其股價昨日分別上升 17.3% 和 12.9%。

小米 (1810) 昨日升 5.0%，收報 14.98 元，創 52 周新高，港股通淨買入金額連續 3 日創新高，昨日金額高達 10 億元，屬正面訊號。維持買入建議，目標價 16-17 元。

吉利汽車 (175) 昨日升 15.8%，收報 16.4 元。公司汽車銷售量近月持續改善，5 月和 6 月分別按年上升 20% 和 21%，上半年則按年跌 19%。公司 5 月尾以每股 10.8 元配股集資 64 億元，6 月中公佈發行 A 股計劃，預計發行最多 17.3 億股 A 股，筆者估計可集資超過 200 億人民幣，主要擬用於新車型産品研發及產業收購。另外，公司正與大股東持有的沃爾沃汽車硏究合併事宜，估計年底前可成事。



基本面方面，公司去年收入及盈利分別下跌 9% 及 35%，今年盈利仍有下行壓力，但長遠前景良好，假若與沃爾沃汽車合併，可加快發展電動車業務和全球擴張策略，建議長線買入。由於股價過去兩日累升 30%，預測市盈率亦稍高於歷史均值，建議長線投資者趁回調買進，理想買入價為 15.5 元。

4) 新股訊息

電子煙設備生產商思摩爾 (6969) 傳以招股價上限 12.4 元定價，相當於今年預測市盈率 21.8 倍，並獲得逾 18 萬人捧場，錄得 115 倍超額認購，凍資金額超過 1000 億元。(信報)

5) 宏觀及行業訊息

Markit 公佈的美國 6 月服務業採購經理指數 (PMI) 和綜合 PMI 同樣報 47.9，均較預期和初值好；供應管理協 (ISM) 的非製造業指數亦從 5 月的 45.4 攀上 57.1，遠高於分析師預測的 50.2。(信報)

6) 個股訊息

海底撈 (6862) 發盈警，指截至今年 6 月底止 6 個月收入相較於去年同期下降約 20%，且相較去年同期錄得約 9.11 億元人盈利，預期將錄得淨虧損，主要是新冠肺炎爆發引致消費場所限制所致。(蘋果日報)

吉利汽車 (175) 公佈，6 月汽車銷量 11.01 萬輛，按年增 21%。累計上半年的總銷量為 53.05 萬輛，按年減少約 19%，佔全年銷量目標 141 萬輛的 38%。(蘋果日報)

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