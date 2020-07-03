〈房產〉興富發今年台中推案、銷售為重點 董座看好下半年表現

台中市土地近幾年持續受建商、壽險者關注，成為今年僅次台北的土地交易第二大熱區，其中興富發 (2542-TW) 在台中七期購入土地交易最積極，今年至目前為止，興富發推案及銷售也以台中占最大比例，目前台中包括商辦及住宅已銷售近 100 億元、推案預期將逾 150 億元，由於旗下個案銷量很出色，預期下半年台中房市表現還是會非常好。

商仲業者統計，今年上半年興富發購買兩筆台中七期土地，估交易金額達 127 億元，近 5 年投資台中土地金額達 323 億元，購入標的以台中七期重劃區最多。

興富發董事長鄭志隆今 (3) 日指出，從現在銷售的案子看市場到信心，有好機會就會繼續買進土地，台中區不只今年推案，對於明年推案也都規劃好。

不過，興富發在台中購入的七期土地也積極尋求有效去化，鄭志隆指出，依內部統計，目前台中包括商辦及住宅已銷售近 100 億元、推案預期會超過 150 億元；由於旗下個案銷量很出色，預期下半年台中房市表現還是會非常好。

疫情解封後，在有利的低利率金融環境下，全台房地產市場轉為熱絡，鄭志隆說，現在市場資金很多，出現不少置產客，房市最近很熱，首購族雖然資金有限，但現在股市表現很好，不少人會撥出部分款項投入股市理財，到了接待中心也看到市場置產族積極買房的氣氛，加速首購產品去化。

台中房市有中科及中小企業支撐，近期中小企業主及投資置產客紛紛現身，鄭志隆指出，興富發在台中推案圍著 7、8 期地區，銷售成績出色，在台中即將推出總銷 150 億元的市政愛悅一案，潛銷期中就來了 600-700 組的客戶。