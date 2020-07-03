〈2020家電大展〉買氣優於往年 單品牌首日業績破百萬元

2020 台北電器空調 3c 影音大展今 (3) 日登場，電器公會理事長廖全平預估，在天氣炎熱、振興券等利多因素帶動下，4 天業績可望創造 15 億元，年增 10%，其中，家電品牌廠 LG 開賣 1 小時業績就突破百萬元。

LG 總經理羅時景表示，受惠新冠肺炎疫情影響，消費者出現報復性消費，並以購買白色家電為主，如敲敲門冰箱、乾衣機、冷氣機等，占整體家電比重約 55%。

羅時景指出，上午 10 點開賣後 1 小時業績就突破百萬元，其中 2 組客人單筆購買 20 萬元家電，此外近期具備抗菌、除臭、可取代蒸氣燙斗的電子衣櫥熱度高，房產代銷業者海悅 (2348-TW) 也前來下單。

羅時景預期，LG 第 3 季推出優惠方案，單筆金額滿 20 萬元送要價近 4 萬元的雙螢幕 5G 手機，滿 15 萬元送雙螢幕 4G 手機，預期可帶動 4 天展期業績，估可達 5000 萬元，較去年展期成長 1 倍；全年業績超過 100 億元。

奇美總經理余泯樂說，往年家電展期間，消費者第 1 天會先詢問產品價格，第 2、3 天比價、殺價，不過今年開賣首日業績就破蛋，其中，冷氣空調、液晶電視最受消費者青睞。

總統蔡英文出席家電展致詞表示，去年修正貨物稅，購買冷氣、冰箱及除濕機，每台最高可折 2000 元貨物稅，加上推動汰舊換新政策，共汰舊 80 萬台好就家電，節省約 3.45 億度電。

針對近期 3 倍振興券，蔡英文也說，今年鼓勵民眾嘗試防疫新生活，隨著家電展同步推出優惠方案，民眾可搭配前天才開放的 3 倍券一起使用。