〈能源盤後〉美庫存創今年迄今最大下降 推漲原油

週三 (1 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美官方報告顯示，上週原油庫存下降且創今年迄今單週最大下降程度。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，「自 3 月下旬以來，每日煉油活動首次超過 1400 萬桶，再加上進口量下降和出口量維持在 300 桶 / 日以上，這導致原油庫存出現今年迄今最大下降程度。」

EIA 週三公布，6 月 26 日止的一週，美國原油庫存下降 720 萬桶，終止先前連 3 週庫存增加趨勢。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存減少 270 萬桶、API 週二預期下降 820 萬桶。EIA 的數據也顯示，俄克拉何馬州的庫欣儲油中心當週原油減少約 20 萬桶。

美國供應量減少為原油市場注入一些樂觀情緒，有助於沖淡市場對疫情擴散可能衝擊原油需求的擔憂。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 55 美分或 1.4%，收每桶 39.82 美元。

按最前月契約計算，今年上半年原油期貨價格下跌約 36%，但第二季價格飆漲近 92%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或 1.8%，收每桶 42.03 美元。

今年上半年 Brent 最前月契約價格下跌近 38%，但第二季上漲近 81%。

其他能源商品

EIA 週三報告顯示，上週汽油供應量增加 120 萬桶、蒸餾油庫存量下降 60 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存減少 270 萬桶、蒸餾油庫存增加 90 萬桶。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.2169 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 1.1996 美元。

週三原油價格曾短暫走跌，係因 ADP 就業報告顯示，6 月份新增就業 237 萬人，不及經濟學家先前預期新增 350 萬人就業的水準。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「石油更關切需求端的因素，例如關於 COVID-19 方面和新一波封鎖防疫措施的消息。」

他提到，OPEC + 自 8 月起縮小減產規模，「這是另一個持續縮限原油上漲空間的主題。」

「儘管原油才剛度過 30 年來表現最棒的一季，有鑑於越來越多負面主題影響原油對投資者的吸引力，因此第三季很難讓第二季的漲幅再現。」Otunuga 說。

「從技術面來看，40 美元持續是 WTI 原油期貨很大一個關卡，若持續低於此水準，可能會開啟油價邁向 36 美元的道路。」

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.6%，收每百萬 Btu 1.671 美元。

EIA 週四將公布上週天然氣庫存報告，平均而言，S&P Global Platts 調查的分析師預期當週天然氣庫存增加 770 億立方英呎。