IEA：2021年石油需求反彈將創新高

國際能源署 (IEA) 週二 (16 日) 發佈月度報告稱，預計 2020 年石油需求跌幅將創下歷史新高，不過，IEA 同時預期，2021 年原油需求反彈幅度將創新高，而 2022 年油市可望完全恢復需求。

IEA 表示，受制於防疫封鎖措施，今年第二季石油消費量較去年同期減少 1780 萬桶 / 日，該機構預計，今年全球石油消費量將減少 810 萬桶 / 日，預期跌幅將創歷史新高。

不過，隨著各地活動自明年起逐步重返正軌，IEA 預計，2021 年的石油需求增長為 570 萬桶 / 日，年度升幅也將創下有史以來最高紀錄。

IEA 表示，OPEC+ 在上月的減產措施取得良好成效，該組織在減產承諾上的執行率達到 89%，為恢復市場穩定作出重大貢獻。

「若生產上維持近期趨勢，且需求確實恢復，那麼油市將在下半年尾端處於更穩定基礎。不過，我們仍不應低估龐大的不確定性。」IEA 於報告中稱。

儘管如此，航空業前景依舊不明朗。IEA 表示，噴射機和煤油需求減少對於總體石油需求的影響將持續至少到 2022 年，使航空業面臨生存危機，報告中指出，2021 年全球燃油使用量將較 2019 年下滑 2.5%。