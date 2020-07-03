〈能源盤後〉非農就業數據亮眼 原油連漲2日 收登3月以來最高

週四 (2 日) 交易，原油期貨價格連續第二日收高，創自 3 月以來最高收盤價，係因美國 6 月非農就業報告優於預期，繼前一日創 2019 年來原油供應量單週減少程度最大之後，再次支撐原油上漲。

美國 6 月新增就業人數 480 萬人，失業率下降至 11.1%，為連續第二個月下降。根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前估計新增就業人數 370 萬人。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「強勁的美國非農就業報告顯示，美國經濟將繼續反彈，原油需求也應隨之而來。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 83 美分或 2.1%，收每桶 40.65 美元。

根據交易最活躍的契約， WTI 原油期貨價格本週上漲 5%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.11 美元或 2.6%，收每桶 43.14 美元。

根據交易最活躍的契約， Brent 原油期貨價格本週上漲 5.2%。

道瓊斯市場數據顯示，週四 WTI 和 Brent 原油期貨均創 3 月 6 日以來最高收盤價。

週三公布，6 月 26 日止的一週，美國原油庫存下降 720 萬桶，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存減少 270 萬桶。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 週四報告指出，「交易員不會輕易忘記昨日公布的美國原油庫存報告，庫存下降程度遠大於市場預期，這顯然是推漲的因素。」

然而，能源市場也一直關注新冠病毒確診人數增加的消息，週三美國新增確診人數超過 5.2 萬人，創下單日最高紀錄，這給原油市場帶來了一些擔憂，市場擔心防疫措施可能衝擊經濟和石油需求量。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「石油仍很高程度受新冠疫情發展影響，以及會衝擊燃料需求的因素變化。由於新冠確診人數增加，新一輪封鎖關閉的相關消息恐縮限石油收益。」

週四其他消息，貝克休斯公布，本週美國活躍的原油鑽井平台數量減少 3 個達 185 個。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 1.2592 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 1.2311 美元。

上述兩項商品本週均較上週五收盤價上漲 5% 以上。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.8%，收每百萬 Btu 1.734 美元。本週漲幅 12%。

EIA 週四公布，截至 6 月 26 日的一週中，天然氣供應量增加了 650 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期當週天然氣庫存增加 770 億立方英呎。