川普政府計畫開放北極敏感地區石油開發

外電報導，川普政府在週四 (25 日) 發布了一項計畫，將開放阿拉斯加北極敏感地區，來提供石油開發，推翻了政府過去幾十年來的保護措施。

美國土地管理局發布的這項計劃，推翻了歐巴馬時代針對阿拉斯加北坡西部的阿拉斯加國家石油儲備區的管理系統。

川普政府計畫在 2300 萬英畝的石油儲備區中，開放 1,870 萬英畝土地。相較之下，歐巴馬時代，自 2013 年以來生效的計畫中，僅允許開放大約一半的土地。

美政府官員認為，如今政府需要採取行動來提高石油產量。美國內政部長 David Bernhardt 表示：「川普總統承諾擴大利用我們國家巨大能源潛力的途徑。」

事實上，在川普政府成立之初，當時的內政部長 Ryan Zinke 就下令開放更多北極地區的發展空間。該命令中還包括北極國家野生動物保護區和近海水域。

而新推出的國家石油儲備計劃，允許在阿拉斯加北坡最大的特謝普普湖 (Teshekpuk Lake) 上開發石油，該湖以候鳥和北美馴鹿種群而聞名。此外，該計畫還允許在科爾維爾河沿岸的新地區進行開發，這些地區的保護可追溯到 1970 年代。

文件指出，新計劃能在未來 20 年中，位美國帶來每日高達 50 萬桶的新石油生產，能夠使 240 英里的管線、250 英里的道路以及各種鑽台和其他工業用地受益。

不過，環保主義者和當地激進主義者對該計劃進行譴責。相關機構聲明指出：「由於現有的工業活動，已經對該地區的健康、糧食安全和文化造成了難以接受的衝擊。」