美國6月小非農新增237萬人 5月修訂值創史上最大增幅

週三 (1 日) 自動資料處理公司 (ADP) 和穆迪 (Moody’s) 共同發布 6 月「小非農」ADP 就業報告，美國民間企業 6 月就業人口約 237 萬人，5 月就業數據則自損失大幅上修至增加 306.5 萬人。

最新 ADP 報告顯示，6 月美國民間企業就業人數報 236.9 萬人，低於市場預期的 290 萬人，另外，前值則自 - 276 萬人大幅上修至 306.5 萬人，修訂幅度為史上最大。

6 月以休閒娛樂與酒店業的就業表現最為強勁，新增工作崗位達 96.1 萬人，增幅為所有產業中最大。疫情期間為防止病毒迅速擴散，境內多數餐廳和酒吧被迫關閉，導致該產業遭逢嚴重損失。

再來依序為建築業、貿易 / 運輸 / 公用事業、教育和健康服務業，6 月分別新增 39.4 萬人、28.8 萬人以及 28.3 萬人，其他服務業新增 21.5 萬人，專業級商業服務新增 15.1 萬人，製造業新增 8.8 萬人，金融業新增 6.5 萬人。

6 月僅 2 部門錄得就業損失，分別為自然資源與採礦業的 - 2.6 萬人，以及資訊產業的 - 5 萬人。

廣泛來看，勞動力市場比重最大的服務業新增工作崗位達 191.2 萬人，商品生產則新增 45.7 萬人。

以企業規模來看，6 月以小型企業的就業復甦情況最佳，職員數 49 人以下的小型企業新增 93.7 萬人，職員數 50 人以上、499 人以下的中型企業新增 55.9 萬人，職員數 500 人以上的大型企業新增 87.3 萬人。

ADP 副總裁暨聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示，隨著經濟緩慢復甦，曾經遭逢失業危機的產業出現顯著反彈。他指出，6 月新增的工作崗位有七成集中在休閒娛樂與酒店業、貿易以及建築業。