和泰車飆新天價 市值首見衝破4000億元超車中信金和台灣大

隨著疫情趨緩報復性消費潮湧現，6 月台灣新車掛牌數 41386 台，月增 23.4%、年增 8.2%，創今年單月新高，其中，和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 銷售年增達 33%，在 10 大車商中成長幅度仍是最大，而 TOYOTA 也繳出年增 17.3% 的好成績，優於市場預期，激勵今日和泰車股價再寫新天價，最高來到 741 元，換算今年以來，市值已增加達 316 億元，市值首見突破 4000 億元，超車中信金 (2891-TW) 和台灣大 (3045-TW)。

和泰車旗下 LEXUS 是今年成長最強的品牌，6 月銷售年增 33.4%，穩居成長王。累計上半年，LEXUS 熱銷達 11567 台，年增 16.9%，在 10 大車商中成長最強勁，其中，RX 車系熱銷 2104 台，稱霸中大型豪華休旅車級距，NX 車系以 4356 台穩居中型豪華休旅之冠，跨界休旅 UX 則以 2471 台穩居小型休旅霸主，為品牌最重要的休旅三劍客。

今年以來，LEXUS 已有 3 個月份拿下豪華進口車銷售第一名，雖上半年銷量仍低於賓士的 13861 台，不過，和泰車看好，LEXUS 有望逐漸超越賓士穩居進口豪華車的第一名。

而 TOYOTA 上半年熱銷 59886 台，年增 7.3%，也優於法人預期，反映汰舊換新政策落日前的需求出籠，其中，二款神車仍維持穩定的銷售熱度，RAV4 上半年狂銷 17631 台，年增幅仍有 38.6%，占品牌銷量近 30%，而 ALTIS 上半年銷出 15466 台，年增 15.4%，在國產同級距中拿下 79.7% 的市占率。

法人指出，下半年各大車廠的改款新車將陸續推出，再加上汰舊換新補貼政策即將結束，預料農曆 7 月前的傳統旺季和第四季的車市將更熱絡，其中，TOYOTA 接下來的重頭戲，是傳言已久的 Corolla Cross 跨界 SUV 將亮相，屆時勢將為品牌再添銷售活水。